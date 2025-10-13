Паричната премия, която Карлос Насар ще получи от държавата за световната титла в щангите

Спортната звезда на България Карлос Насар ще бъде възнаграден за представянето си на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьоде с парична премия от държавата в общ размер на 115 000 лева. Сумата включва 50 000 лева за златния медал от двубоя, 50 000 лева за първото място в изтласкването и 15 000 лева за четвъртото място в изхвърлянето, съобщава bTV Бизнес новините след официално запитване до Министерството на младежта и спорта.

Шампионът Карлос Насар ще получи 115 000 лв. за Световното 2025

Сумите са предвидени в Наредба №5, която урежда критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Вдигането на тежести е привилегировано спрямо много други спортове, защото връчва премии за класиране в изхвърляне, в изтласкване и в двубой. Това позволява на българските щангисти да получават тройна премия - не само за класирането си в двубоя, но и за класиранията си в отделните движения.

Премии и за Иван Димов и Христо Христов

Премията за златен медал в олимпийски спорт, която се отпуска от бюджета на спортното ведомство, е в размер на 50 000 лв. За сребърен медал сумата е 35 000 лв., а за бронзов медал - 25 000 лв. Припомняме, че сребро спечели и Иван Димов в изхвърлянето в категория до 65 кг. В неговата категория обаче се състезаваха 18 щангисти, което според Наредба №5 означава, че той ще получи до 50% от максималната премия за сребро: или не повече от 12 500 лв. Той завърши и 6-ти в двубоя, за което ще получи още до 4000 лв. Или общата сума става до 16 500 лв.

Премия ще получи и Христо Христов за представянето си в категория до 110 кг. Той завърши пети в изхвърлянето и шести в двубоя, а категорията му отговаря на изискването в Наредба №5 за поне 20 състезатели за получаване на максимална премия. Това означава, че Христов може да очаква от Министерството на спорта 10 000 лв. за петото място в изхвърлянето и още 8000 лв. за шестото място в двубоя - общо 18 000 лв.

