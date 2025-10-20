21 октомври: Какъв църковен празник е, какво трябва и не трябва да се прави утре

Какво трябва и не трябва да правите на 21 октомври

Утре, 21 октомври, вярващите отбелязват деня на паметта на свети монах Иларион Велики. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре, 21 октомври.

История на църковния празник

Иларион е роден около 291 г. в Палестина, близо до Газа, в богато езическо семейство. От ранна възраст се отличавал с ум и любов към ученето. В младостта си е бил изпратен да учи в Александрия, един от основните културни центрове на времето. Там Иларион се запознал с християнската вяра, приемайки свето Кръщение - той се отказвал от лукса, избирайки пътя на въздържанието и молитвата.

19 октомври: Какъв църковен празник е утре и за какво трябва да се помолите

На около 15-годишна възраст Иларион посетил Свети Антоний Велики, основателят на монашеството в Египет. Тази среща оказала дълбоко влияние върху него. Той обаче не могъл да остане в манастира на Антоний поради големия брой посетители, затова решил да се върне в родните си места, за да се посвети на отшелнически живот.

Връщайки се в Палестина, Иларион раздал имуществото си на бедните, а самият той се заселил в пустинята между Газа и Маюм. Отначало живял в крайна бедност - без дом, с минимална храна, прекарвайки дните си в мълчание, молитва, пост и физически труд.

Постепенно хората започнали да идват при него, търсейки духовни съвети и изцеление. Според легендата, Господ дарил на Иларион дара на чудесата: той изцелявал болни, изгонвал демони и помагал в трудни житейски ситуации.

18 октомври: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да правите, за да не привлечете бедност в живота си

Неговият пример вдъхновил мнозина. Около Иларион започнали да възникват пустинни манастири и той станал техен духовен водач. Самият Иларион, нежелаейки слава, често сменял местожителството си, бягайки от човешките почести. Той посетил Египет, Сицилия, Далмация и Кипър. Преподобни Иларион Велики починал около 371 г. на остров Кипър.

Какво трябва и не трябва да правите на 21 октомври

Не бива да започвате никакви важни дела - денят не е благоприятен за нови начала, дълги пътувания и важни сделки. Забранено е да се карате или да обиждате някого - според легендата, силните спорове биха могли да „привлекат неприятности“ през цялата зима.

На жените не е било позволено да перат дрехи или да окачват прането навън след залез слънце - това се е смятало за „предизвикателство“ към студа и духовете на есента.

21 октомври е бил известен като Денят на есенните ветрове. Хората вярвали, че на този ден „пускат есенния вятър“, който е трябвало да пречисти земята преди зимата.

Денят е добре да се прекара у дома в молитва и смирение.

Какъв църковен празник е на 20 октомври и какво е забранено да се прави