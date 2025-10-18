19 октомври: Какъв църковен празник е утре и за какво трябва да се помолите

Какво трябва и не трябва да се прави утре?

Утре, 19 октомври, е празникът на свети пророк Йоил. В православния календар това е Третата Неделя подир Въздвижение. Църквата у нас почита и Преп. Йоан Рилски Чудотворец. Ето какви са обичаите и забраните, свързаби с този празник и за какво трябва да се помолите утре.

Църковен празник на 19 октомври

Св. Йоил е автор на книгата, която е един от „малките пророци“ в библейската традиция. Много малко се знае за личния му живот и по-голямата част от информацията се основава на неговите пророчества.

Йоил напомня за духовната отговорност на хората, че външните проблеми често са резултат от духовен упадък. Неговите пророчества имат дълбоко мистично и есхатологично значение, особено по отношение на Деня Господен и благословението на Светия Дух.

Свети Уар произхождал от благочестиво и знатно семейство. Той служил в римската армия в Александрия, столицата на Египет, по време на управлението на императорите Диоклециан и Максимиан, когато християните били подложени на жестоки гонения.

В началото Уар криел християнската си вяра от страх от езичниците. Когато обаче започнало преследването на християните, той не могъл да се откаже от вярванията си и открито застанал на страната на вярата в Христос.

По време на преследването Уар посещавал затворите, където били държани християни, като им оказвал помощ: носел храна, превързвал рани и подкрепял духа им. Това свидетелства за дълбоката му вяра и състрадание към страдащите.

Заради предаността си към Христос, Уар е заловен, измъчван и екзекутиран около 307 г. Тялото му е хвърлено да бъде изядено от диви животни, но благочестива вдовица на име Клеопатра го взема и го пази в дома си.

Свети Йоан е роден през IX век в България, в село Скрина, близо до град Средец (днешна София). Още от ранна възраст той проявява дълбока религиозност и желание за аскетичен живот. След смъртта на родителите си Йоан раздал имуществото си на бедните и дал монашески обети. Установил се в пустинята, където водил строг аскетичен начин на живот, посвещавайки се на молитва и покаяние.

Около него започнали да се събират и други монаси, търсещи уединение и духовно напътствие. Така се ражда Рилският манастир, който се превръща в център на християнското монашество в България.

Свети Йоан станал игумен на манастира, наставлявайки братята с примера на праведен живот. Преди смъртта си той избрал наследник и се отправил в пещера, където прекарал последните пет години от живота си. Свети Йоан починал около 946 г. Мощите му се съхранявали в Рилския манастир, а по-късно станали обект на поклонение за християните.

Народната мъдрост подчертава: на този ден категорично не бива да се отказва помощ на бедните, защото се смята, че чрез нуждаещите се молят за подкрепа душите на починали роднини.

Този ден отваря пътя за вярващите към Свети Уар, когато животът носи неописуема болка; те се обръщат към него с молитва за душите на онези, които са напуснали този свят чрез самоубийство или без кръщение.

