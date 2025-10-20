БСП ги няма: "Преформатирането" на властта се отлага за вторник

Разговорите между партньорите в управляващата коалиция за "преформатиране" на властта се отлагат. Срещата ще е във вторник (21 октомври). Тогава ще се проведе Съветът за съвместно управление, за да се реши дали да се включи и ДПС - Ново начaло като официален партньор в коалицията. Причината за отлагане е отсъствие на част от ръководството на БСП, съобщи БНР.

Разговор с партньорите

Днес (20 октомври) премиерът Росен Желязков трябваше да проведе разговори с коалиционните си партньори за включване на ДПС - Ново начало в управленската формула. Целта е преформатиране на властта, за да се осигури стабилност в страната и парламентарно мнозинство за приемане на бюджета.

Преформатирането на властта беше поискано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Във вторник той намекна за смени на министри, в петък заговори за поемане на отговорност на ниво парламент, обръщайки се към премиера Росен Желязков: "Според мен не му е времето сега да се влиза и да се правят промени в правителството, но в рамките на парламента можете да го направите - да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджет да се подкрепи, защото най-същественото в случая е бюджетът в тези дни".

Той възложи на Желязков да проведе разговори – и с ДПС - Ново начало, и с коалиционните партньори БСП и ИТН, които трябва да дадат съгласие за преформатирането.

"Ако са против, не искат или искат да излезе, че само ГЕРБ го прави, аз съм против тогава. Другата алтернатива е избори. Със сто души можете ли да приемете бюджет? Със сто души кворум не можете да направите. Колкото искат да говорят "Борисов и Пеевски", каза лидерът на ГЕРБ.

До този момент само от БСП обявиха, че са склонни да дадат положителен отговор. "Това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС - Ново начало. Нормално е когато даваш подкрепа, да имаш определени очаквания, изисквания. Аз очаквам този разговор да бъде приведен и колективно и заедно да вземем своите решения", каза Атанас Зафиров.

От ИТН запазиха мълчание, а съгласието им е от съществено значени.