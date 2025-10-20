Войната в Украйна:

БСП ги няма: "Преформатирането" на властта се отлага за вторник

20 октомври 2025, 14:10 часа 1128 прочитания 0 коментара
БСП ги няма: "Преформатирането" на властта се отлага за вторник

Разговорите между партньорите в управляващата коалиция за "преформатиране" на властта се отлагат. Срещата ще е във вторник (21 октомври). Тогава ще се проведе Съветът за съвместно управление, за да се реши дали да се включи и ДПС - Ново начaло като официален партньор в коалицията. Причината за отлагане е отсъствие на част от ръководството на БСП, съобщи БНР.

ОЩЕ: Анализ за преформатирането на кабинета: Нови министри от ДПС, отпадат Киселова и министри БСП?

Разговор с партньорите

Днес (20 октомври) премиерът Росен Желязков трябваше да проведе разговори с коалиционните си партньори за включване на ДПС - Ново начало в управленската формула. Целта е преформатиране на властта, за да се осигури стабилност в страната и парламентарно мнозинство за приемане на бюджета.

Преформатирането на властта беше поискано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Във вторник той намекна за смени на министри, в петък заговори за поемане на отговорност на ниво парламент, обръщайки се към премиера Росен Желязков: "Според мен не му е времето сега да се влиза и да се правят промени в правителството, но в рамките на парламента можете да го направите - да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджет да се подкрепи, защото най-същественото в случая е бюджетът в тези дни".

ОЩЕ: "Преформатирането" на властта: Партия напуска управляващата коалиция

Той възложи на Желязков да проведе разговори – и с ДПС - Ново начало, и с коалиционните партньори БСП и ИТН, които трябва да дадат съгласие за преформатирането. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ако са против, не искат или искат да излезе, че само ГЕРБ го прави, аз съм против тогава. Другата алтернатива е избори. Със сто души можете ли да приемете бюджет? Със сто души кворум не можете да направите. Колкото искат да говорят "Борисов и Пеевски", каза лидерът на ГЕРБ.

ОЩЕ: Желязков преговаря с ИТН и БСП за нов кабинет с ДПС, на дневен ред са нови министри и ново споразумение

До този момент само от БСП обявиха, че са склонни да дадат положителен отговор. "Това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС - Ново начало. Нормално е когато даваш подкрепа, да имаш определени очаквания, изисквания. Аз очаквам този разговор да бъде приведен и колективно и заедно да вземем своите решения", каза Атанас Зафиров. 

От ИТН запазиха мълчание, а съгласието им е от съществено значени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов БСП Росен Желязков ИТН ДПС ново начало
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес