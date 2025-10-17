18 октомври: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да правите, за да не привлечете бедност в живота си

На 18 октомври, според новия църковен календар, вярващите почитат апостол Лука. Ето какви са знаменията, традициите и забраните, свързани с този църковен празник. Една от забраните е свързана е свързана с финансовото благосъстояние на семейството.

История на църковния празник на 18 октомври

Апостол Лука е от Сирийска Антиохия и е живял през първи век. За живота му е останало малко информация. Известно е, че от младостта си е учил медицина, философия и живопис. След като научил за Христос, Лука пътувал до Палестина, където е избран за един от 70-те апостоли. Участва в първите християнски проповеди, става свидетел на разпятието на Христос, а по-късно придружава апостол Павел като адвокат и лекар. Затова светецът е почитан като покровител на лекарите.

Преданието разказва, че именно Лука е създал първата икона - той е изобразил лицето на Божията майка, поради което светецът е почитан и като покровител на художниците и иконописците. След смъртта на апостол Павел, Лука продължил да проповядва, посещавайки Либия, Египет и Тиваида. Светецът починал мъченически в Гърция. Мощите му сега почиват в базиликата „Света Юстина“ в Падуа, Италия.

На този ден църкват почита и Великомъченица Злата (Хриса) Мегленска.

Традиции, обичаи и забрани

Хората се обръщат към Свети Лука с молитви за изцеление от болести, молейки за помощ при отглеждането на деца и за хармония в семейството. Градинарите се молят за благословия върху работата си, докато художниците и други творчески личности искат вдъхновение.

Денят на Свети Лука е известен като Ден на лука. На този ден се вярва, че лукът има специални сили – той укрепва здравето и предпазва от болести.

Традиционно 18 октомври е ден за консумация на ястия, съдържащи лук - пресен, пържен или задушен. Нашите предци вярвали, че лук, изяден в Деня на Св. Лука, ще предпази от болести през цялата година.

В миналото в къщата са окачвали и връзки лук - според легендата те са плашили зли духове и зли хора.

На православния празник 18 октомври Църквата напомня: днес, както и във всеки друг ден, трябва да избягваме кавги, мръсен език, злоба, завист и осъждане. Не трябва да отказваме помощ на онези, които я молят – както на хора, така и на животни.

Според народното поверие, на Луков ден човек трябва да избягва дългове – нито даване на заем, нито вземане на пари или стоки назаем. Смята се, че даването на заем може да доведе до загуба на богатство, докато вземането на заем ще доведе до семейни кавги и загуби. Даването на сол назаем е особено нежелателно, тъй като може да „отнеме“ късмета и благоденствието от дома. Освен това, преяждането и алкохолът трябва да се избягват.

