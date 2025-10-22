23 октомври: Какво задължително се яде на празника утре за здраве и просперитет

Какво не трябва да се прави утре?

Какво задължително се яде и се прави на празника утре, 23 октомври?

Утре, 23 октомври, е празникът на свети апостол Яков в православния календар. Този ден се свързва с определени забрани и традиции. Една от традициите е свързана с консумацията на определена храна - вярва се, че това привлича здраве и просперитет.

Какво задължително се яде и се прави на празника утре, 23 октомври?

В молитвите, отправени към Свети Яков, се иска мъдрост при вземане на решения, вътрешен мир и яснота на мисълта. Той е почитан като покровител на поклонниците и пчеларите, затова се иска и щедра реколта от мед. В древността на 23 октомври пчеларите са завършвали всички приготовления на кошерите за зимата. На този ден се е смятало за полезно да се изяде лъжица мед, за да се укрепи здравето и да се привлече просперитет.

23 октомври: Какъв църковен празник е утре и какво НЕ трябва да се прави

Празникът се свързва и с интересни народни поличби. Ако върбата е само с пожълтели листа, това вещае скорошното начало на зимата. Ако все още не е паднал сняг, зимата ще бъде топла. Ако започне да вали градушка - трябва да очакваме ранни слани.

Какво не трябва да се прави утре?

Според народните знаци е по-добре да се избягват дълговете на този ден - заетите пари няма да донесат добро. Не бива да се започват конфликти или да се изясняват отношенията с близки и е по-добре да се отложат важни дела и планове: смята се, че техният развой няма да е благоприятен.

Какъв църковен празник е утре, 22 октомври?

Яков е син на Зеведей и Саломея. Неговият брат Йоан е автор на Евангелието и Откровението. Смята се, че семейството на Яков е дошло от Галилея, вероятно занимавайки се с риболов в Генисаретското езеро.

Яков и брат му Йоан били рибари, когато Исус ги призовал да станат „ловци на човеци“. Той оставил баща си и лодките си, за да последва Христос. Името му често се споменава в Библията, редом с Петър и Йоан, като най-близкия ученик на Исус.

Яков се отличавал със своята смелост и решителност, често наричан апостол с „избухлив нрав“ (понякога е наричан „Синът на гръмотевицата“). Според преданието апостол Яков е проповядвал в Испания, Египет и Иберийския полуостров, но най-вероятно в Юдея. Дейността му е наблегнала на разпространението на християнството сред евреите.

Според Новия завет (Деяния 12:1–2), Яков е екзекутиран от цар Ирод Агрипа I около 44 г. сл. Хр. Той става първият апостол, пострадал за вярата си и признат за мъченик.

Прочетете също: Какъв църковен празник е на 20 октомври и какво е забранено да се прави