Какъв църковен празник е утре, 22 октомври?

Утре, 22 октомври, вярващите ще отбележат деня на паметта на свети монах Аверкий, епископ на Хиераполис. Ето какви са забраните, свързани с този църковен празник - какво не трябва да се прави утре, за да не привлечете беди в живота си.

История на църковния празник на 22 октомври

Св. Аверкий е роден в благородно и богато семейство в град Хиераполис (Мала Азия, съвременна Турция). От ранна възраст той се отличавал с дълбоко благочестие, чистота на живота и стремеж към духовно усъвършенстване. След като приел християнството, Аверкий се посветил всеотдайно на служене на Бога. Заради ревността и мъдростта си той бил избран за епископ на родния си град Хиераполис.

Епископ Аберси ревностно разпространявал християнската вяра сред езичниците, без да се страхува от преследване. Думите му били вдъхновени, а животът му – образец за християнска добродетел, затова много хора се обърнали към Христос. Според преданието, той пътувал до много земи, посетил Рим и предприел множество мисионерски пътувания, проповядвайки Евангелието из цялата Римска империя. Дейността му придобила световно значение и затова той често е наричан „равноапостолен“, тоест такъв, който е работил в духа на апостолите.

Свети Аверкий починал мирно в дълбока старост. По-късно на гроба му е открит известен надпис (т.нар. „Аверкиев надпис“, датиращ от около 216 г.), който се превръща във важно археологическо и богословско свидетелство за живота на ранната Църква. В този текст той нарича себе си „ученик на светия Пастир, който се храни с духовна храна“ – тоест Христос.

Какво да не правите на 22 октомври

Не бива да започвате никакви нови важни неща - всичко, започнато този ден, ще донесе проблеми. Не можеше да се работи на полето или в градината - земята трябваше да бъде „оставена да си почине“, за да може да „набере сили“ за зимата.

Не бива да режете косата или ноктите си – това би могло да „отреже“ жизнените ви сили и да привлече болести, особено през студения сезон.

Народни знаци и традиции за 22 октомври

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

ясно и спокойно време - вещае до топла есен;

ако вали на 22 октомври - очаквайте дълги поледици през зимата;

падане на първият сняг показва ранна и снежна зима;

ако духа силен вятър - зимата ще бъде ветровита;

ако има ясна и звездна вечер - ще има мразовито време през следващите дни;

ако птиците летят ниско - очаквайте лошо време.

22 октомври е бил известен като Аверкий Ледостав. Защото често на този ден започвали първите сериозни студове, водни басейни замръзвали и зимата „си напомняла за себе си“.

