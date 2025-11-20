4 лесни начина да премахнете лошата миризма от съдомиялната - №3 е задължителен

Когато работи правилно, вашата съдомиялна машина трябва да почиства изцяло съдържанието си и да не мирише, така че ако мирише странно по време или след цикъл, вероятно се нуждае от вашето внимание. Ето четири неща, които да опитате, за да коригирате миризмите в съдомиялната машина.

Още: Преди студените месеци: Повечето шофьори пропускат тези ключови стъпки

Почистете вътрешността

Това звучи очевидно, но първата стъпка към борбата с миризмите на съдомиялната е да осигурите стабилно почистване на всички вътрешни повърхности. Мръсотията може да се натрупа с течение на времето и също така да доведе до не толкова пенливи цикли.

Има няколко метода за почистване на вашата съдомиялна машина, например комбинация от бял оцет и сода за хляб. Не забравяйте да избършете гумените уплътнения с топла сапунена вода заедно с въртящото се пръскащо рамо и тавите.

Проверете ръбовете на вратата и дъното на уреда за частици храна. Вашата съдомиялна машина трябва да се почиства редовно (около веднъж месечно), за да се предотврати натрупването и миризмите.

Още: 6 неща, които трябва да изхвърлите от кухнята си преди декември

Изчистете филтъра

Филтърът на вашата съдомиялна машина улавя частици храна и остатъци по време на цикъл на почистване и трябва да се почиства редовно, за да не започнат тези парчета да гният и да вмирисват вашия уред. Задържаната храна може да рециркулира по време на миенето, като се озове обратно върху вашите съдове и намалява ефективността на вашата съдомиялна машина.

Мръсният филтър е вероятният виновник за миризмите в съдомиялна машина, така че намерете вашия и го почистете стабилно с топла вода и препарат.

Проверете за запушвания на канализацията

Друга причина за миризмите в съдомиялната машина е застоялата мръсна вода, която може да се случи, ако вашият дренаж или дренажен маркуч са запушени. Може да е особено миризливо в началото на цикъла.

Още: Тези две неща премахват всякакви петна – дори от червило и мазнина

Маркучът за оттичане свързва съдомиялната ви с канализацията на мивката, за да отстрани частиците храна и водата от вашия уред. Отломки могат да се натрупат с течение на времето (особено ако тръбата не е поставена правилно), което води до растеж на бактерии в тръбата и води до неприятни миризми, когато вашата съдомиялна машина се пълни или източва. Запушванията могат да се появят и в самия дренаж, под мрежата или цедката на дъното на вашата съдомиялна машина.

Обърнете внимание, че е важно да се обърне внимание на запушванията поради друга причина: те могат да доведат до наводнение и щети от вода във вашата кухня.

Още: Тапетите ви могат да изглеждат като нови години наред – ето как

Сменете дренажния маркуч

Ако сте почистили старателно вашата съдомиялна машина и нейните части и тя все още мирише, може да се наложи да смените напълно дренажния маркуч. Намерете маркуча под мивката, където излиза от съдомиялната – ако тръбата е прозрачна, ще можете да видите мръсното натрупване.

За щастие дренажният маркуч е доста евтин и лесен за подмяна с няколко обикновени инструмента. Ще трябва да изключите захранването и водата на вашата съдомиялна машина, преди да изключите нещо. Когато монтирате новия маркуч, не забравяйте да създадете висок контур, за да предотвратите обратен поток на мръсна вода към съдомиялната машина.

Още: Тази домашна смес премахва загорялата храна по котлона по-добре от скъпите препарати