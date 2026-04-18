5 грешки, които съсипват незалепващите ви тигани

Тиганите с незалепващо покритие заслужават мястото си в кухнята с основание. Те правят деликатните храни много по-лесни за готвене, изискват по-малко олио или мазнина и се почистват бързо – често само с едно плъзване на гъба. Повечето съвременни тигани с незалепващо покритие постигат това гладко изпълнение с покрития, изработени от политетрафлуороетилен (PTFE), като тефлон, или керамично покритие, като и двете са предназначени да намалят триенето между храната и тигана.

Въпреки че съдовете за готвене с незалепващо покритие са удобни, те са и по-деликатни от неръждаемата стомана или чугуна. Няколко често срещани навика могат да повредят покритието, да съкратят живота на тигана или да го направят да работи много по-зле, отколкото би трябвало. Избягвайте тези грешки, за да поддържате незалепващия си тиган като нов.

Използване на метална посуда

Металните шпатули, лъжици и други помощни средства могат бързо да повредят незалепващата повърхност. Дори малки драскотини се отчупват по покритието и след като тази повърхност е нарушена, храната започва да залепва – обезсмисляйки предназначението на тигана. Дълбоките драскотини също така правят тиганите по-трудни за почистване, защото остатъците се полепват по повредените зони.

Вместо това, използвайте силиконови, дървени или термоустойчиви пластмасови прибори, когато готвите с незалепващи съдове. Ако трябва да нарежете нещо – например омлет или фритата– първо прехвърлете храната на дъска за рязане, вместо да режете директно в тигана.

Загряване на празен тиган

Предварителното загряване на празен тиган е често срещано при съдовете от неръждаема стомана, но е грешка при незалепващите съдове. При прегряване, PTFE покритията могат да се разградят и да отделят изпарения, които са неприятни и потенциално вредни за хората – и токсични за птиците и други домашни любимци.

Загряването на сух тиган може също да повреди самото покритие, което ще доведе до по-бързото му износване и ще съкрати живота на тигана. По-безопасният подход е прост: добавете олио или масло в тигана, преди да включите котлона. Мазнината действа като буфер, помагайки за регулиране на температурата и защитавайки повърхността.

Потапяне във вода, когато е горещ

Тази грешка не се ограничава само до незалепващите тигани, но те са особено уязвими към последствията. Потапянето на горещ тиган в студена вода причинява драстична промяна в температурата, която може да деформира метала.

Деформиран тиган няма да стои плоско върху котлона, което означава неравномерно нагряване и горещи точки по време на готвене. Вместо това, оставете тигана да се охлади напълно на котлона или плота, преди да го измиете.

Поставяне в съдомиялната машина

Дори ако един тиган е обозначен като подходящ за съдомиялна машина, миенето на ръка все още е най-добрият вариант за запазване на покритието. Съдомиялните машини излагат съдовете на висока температура и мощни препарати, които могат постепенно да разрушат незалепващата повърхност.

С течение на времето тези сурови условия изсушават покритието и намаляват неговата ефективност. Бързото измиване с топла вода, мек препарат за съдове и мека гъба е по-нежно - и обикновено по-бързо.

Почистване с абразивни подложки

Хубавото на незалепващите съдове е, че не би трябвало да изискват агресивно търкане. Използването на абразивни инструменти като метални гъби за почистване или груби стъргалки може да надраска покритието и да намали незалепващата му способност.

Вместо това почистете тигана със стандартна гъба или мека кърпа за съдове, заедно с топла сапунена вода. Ако има остатъци от храна, оставете тигана да се накисне за кратко, преди да го избършете.

