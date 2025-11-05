6 ноември: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да се прави

Утре, 6 ноември, вярващите честват деня на паметта на Свети Павел, архиепископ Константинополски. Както всеки църковен празник, така и този се свързва с определени забрани. Ето какво не трябва да се прави на 6 ноември.

Житие на св. Павел

Той произхожда от благочестиво и скромно семейство в Константинопол. Рано се включил в църковната служба, отличавайки се с интелигентност, кротост и непоколебима преданост към православната традиция. Постепенно спечелил дълбок авторитет сред столичното духовенство, което по-късно определило призванието му към архипастирското служение.

След смъртта на свети Александър Константинополски, духовенството и народът единодушно избрали Павел за негов наследник. Този избор се случил на фона на рязко изостряне на конфликта между поддръжниците на Никейския символ на вярата и арианите. Арианите, разчитайки на благоволението на император Констанций II, категорично не признали Павел. Неговото ръкополагане било началото на дълго гонение.

След възкачването си на престола Павел открито проповядвал православното учение, осъждайки арианските изопачавания на вярата. Това предизвикало силен натиск от страна на арианската партия. По заповед на императора светецът бил изгонен от Константинопол, а на негово място бил поставен арианин.

Павел намерил временно убежище в Рим, където получил подкрепата на свети Юлий, папа Римски, който го признал за законен архиепископ. Това показва, че Павел се е ползвал с висок авторитет в цялата Вселенска Църква.

По решение на събора, организиран от Юлий Римски, Павел е върнат в Константинопол. Но скоро след това арианите отново го отстранили. Светецът е бил изпратен в Армения, където прекарал последния период от живота си.

Докато е в изгнание в град Кукузи (в Армения), свети Павел продължил да укрепва православните във вярата, което предизвиква още по-голяма омраза от страна на арианите. Според църковното предание, на вечерня по време на молитва той е удушен от пратеници на арианските власти. Така е удостоен с мъченически венец.

Какво да не правите на 6 ноември?

Не бива да започвате рисковани начинания - нищо ново, започнато на този ден, няма да има добър край. Не можете да вземате назаем или да давате заем - тези, които вземат назаем или дават заем в този ден ще загубят благоденствието си и ще имат финансови проблеми.

След залез слънце работата е забранена - вярва се, че душите на мъртвите могат да посетят дома, така че ненужната суматоха или шумната работа се е смятала за неподходяща и неуважителна към паметта им.

