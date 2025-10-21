7 причини да консумирате чесън всеки ден

Чесънът е много повече от подправка, която подобрява вкуса на храната – той е един от най-старите природни продукти в света. Дължи благотворната си репутация на серни съединения като алицин , които се освобождават, когато скилидка чесън се смачка или нареже. Това мощно вещество действа срещу бактерии, вируси и гъбички, като същевременно укрепва сърцето, кръвоносните съдове и имунитета, обяснява Мрунал Чаван, диетолог в болница Cloudnine в Индия

Зимният чесън ще е с големината на юмрук, ако през октомври го торите с 2-3 лъжици от това

Редовната консумация на чесън може да помогне за предотвратяване на множество заболявания, особено тези, свързани с възпаления, високо кръвно налягане и метаболитни нарушения – подчертава Чаван и посочва седем научно доказани причини да го ядете всеки ден.

Укрепва имунитета и намалява инфекциите

Още: Какво НЕ ТРЯБВА да се засажда след чесън - дори опитните градинари правят тези грешки

Чесънът стимулира активността на имунните клетки, правейки организма по-устойчив на вируси и бактерии. Хората, които го използват редовно по време на грипния и настинков сезон, се възстановяват по-бързо и имат по-леки симптоми.

Понижава кръвното налягане

Изследванията показват, че чесънът разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението, което може значително да понижи кръвното налягане и да намали риска от инфаркти и инсулти.

Намалява „лошия“ холестерол

Още: Какво е най-добре да се засади след чесън за възстановяване на почвата

Редовната консумация на чесън помага за намаляване на нивата на лошия (LDL) холестерол, без да намалява добрия (HDL), като по този начин укрепва здравето на сърцето и кръвоносните съдове.

Защитава сърцето

В допълнение към холестерола, чесънът предпазва сърцето от възпаления и оксидативен стрес, което го прави по-устойчиво на болести и инфекции.

Помага за регулиране на кръвната захар

Още: Как да различим зимния от летния чесън?

При хора с диабет тип 2, чесънът може да подобри инсулиновата чувствителност и да допринесе за понижаване на нивата на кръвната захар.

Защитава мозъка и паметта

Антиоксидантите в чесъна предпазват мозъчните клетки от увреждане, причинено от свободните радикали, и могат да забавят когнитивния спад и дори да помогнат за предотвратяване на болестта на Алцхаймер.

Действа срещу бактерии и гъбички

Още: Кога е най-доброто време за засаждане на зимен чесън?

Чесънът има силни антибактериални и противогъбични свойства – той е естествен съюзник в борбата с настинки, кандида и други гъбични инфекции.

Колко чесън е достатъчно?

Препоръчително е да се консумират 1 до 2 скилидки на ден, за предпочитане сурови или кратко сготвени. Прекомерните количества могат да причинят подуване на корема или гадене. Хора с чувствителен стомах или приемащи лекарства за разреждане на кръвта трябва да се консултират с лекар.