Терапевт: Ако партньорът ви ви задава 5 въпроса, той не ви е верен

Терапевти откриха кои 5 въпроса човек обикновено задава на партньора си, ако самият той извърши прелюбодеяние.

За много хора няма по-голям страх от това да бъдат изневерени от партньора си. Освен предателството, съществува и знанието, че изневярата е една от основните причини за раздяла с партньора. Но не е нужно да позволявате на страха ви да ви изненада. Джоузеф Пуглиси, експерт по връзки и изпълнителен директор на Dating Iconic, казва пред BestLife , че измамниците често използват разпита като тактика, която да им помогне да имат и поддържат афера.

Като задава определени въпроси, неверният партньор може да избегне да се увлече в собствените си лъжи , да прикрие несъответствията и да разсее всички ваши съмнения.

Това са някои от най-често срещаните въпроси, които партньорът ви може да ви зададе, ако ви изневерява.

1. Защо се държиш странно?

Когато крият изневяра от партньор, хората могат да станат параноични относно възможността истината да излезе наяве . В резултат на това изневеряващият започва да поставя под въпрос поведението ви, казва Меган Харисън, лицензиран терапевт. Тя казва пред BestLife, че може да ви попита нещо от рода на: „Защо се държиш странно?“ – дори ако поведението ви всъщност не се е променило.

„Ако партньорът ви изневерява, може да ви попита това, за да види дали сте забелязали странното му поведение и сте събрали две и две“, обяснява Харисън. Вижте защо мъжете имат любовници и не се развеждат .

2. Какво правиш тази вечер?

Повечето хора искат партньорите им да се интересуват от случващото се в живота им, но вероятно е червен флаг, ако това започне да се случва внезапно. Ако забележите „внезапна промяна“, че партньорът ви е много по-любопитен относно графика ви , това може да е знак, че започва да изневерява, според експерта по връзки Иън Ланг. Например, някой, който изневерява, може да започне да ви пита неща като „Какво правиш тази вечер?“ или „В колко часа се прибираш?“.

„Те могат да го използват като тактика, която да им помогне да правят планове, знаейки, че сте заети“, обяснява Ланг. Вижте 7-те неща, които се случват в брак с измама.

3 Смятате ли, че този човек е привлекателен?

Проекцията е важна тема, която често се появява, когато някой е неверен, според Тина Мари дел Росарио, лицензиран терапевт. Според нея хората са склонни да проектират, когато се чувстват виновни за нещо - например за изневяра. Това от своя страна ще доведе до въпроси като „Привлича ли те (определен човек)?“ или „Мислиш ли, че колегата ти е привлекателен?“

„Причината за това е тяхната вина“, обяснява Росарио. „Те започват да се страхуват, че това, което правят, се случва на тях. Провокирано е от вина.“

4. Защо ме питаш това?

Някой, който изневерява, често критикува и партньора си, за да скрие аферата си. Кетан Пармар, психиатър и експерт по психично здраве, казва, че това може да започне с това, че той се опитва да ви обърне, когато го питате нещо. Въпрос като „Защо ме питаш това?“ може да е опит на партньора ви да се предпази от подозрения .

„Ако партньорът ви изневерява, той може да се опита да ви накара да се чувствате сякаш вие сте този, който е неразумен или подозрителен“, обяснява Пармар.

Друг въпрос, който попада в същата област на газлайтинга, е: „Сигурни ли сте, че не прекалявате?“ Според Пармар, неверен партньор може да ви зададе това, за да ви накара да се усъмните в собствените си инстинкти. „Ако партньорът ви изневерява, той може да се опита да ви убеди, че си въобразявате неща или че сте параноични“, добавя той.

5. Изневеряваш ли ми?

Проектирането и газлайтингът на измамниците могат да бъдат толкова лоши, че в крайна сметка те наистина да ви попитат дали им изневерявате. Кристи Нийл, стратег за връзки, казва, че въпросът номер едно, който виновните партньори задават, когато са неверни, е: „Изневеряваш ли ми?“

„Звучи абсурдно, но е истина“, казва Нийл. „Като хора, ние виждаме в другите това, с което всъщност се борим самите ние. Ако партньорът ви постоянно ви обвинява, че му изневерявате, е възможно всъщност той да е този, който изневерява.“ Вижте 5-те вида любовни измами .