Защо мъжете изневеряват: 5 истински причини, за които не говорят

Британският психоаналитик Джулиет Розенфелд споделя, че според различни проучвания един на всеки пет мъже изневерява на своята половинка. И според психоаналитика тези изневери не са водени от физическа страст, причините често са много по-дълбоки.

Според Розенфелд, който работи с двойки повече от 20 години, това, което се нарича „изневяра“, често започва много преди самата афера, понякога дори в детството. Обикновено причините за изневярата са по-малко свързани с интимността, отколкото с болка, умора и чувство за безполезност.

Психоаналитик посочва пет често срещани причини за мъжката изневяра, които най-често е чувала в кабинета си.

5 причини за мъжката изневяра

Трудни времена. В 72% от семействата мъжете все още са основните изкарващи прехраната. И финансовият натиск често ги тласка да направят крачка назад. Безработица, кризи в средната възраст, болест на родителите, деца, които са пораснали и са се преместили – всичко това създава усещане за празнота.

Романтика вместо депресия. Понякога аферата е начин да се избегне честният разговор, от който мъжът се страхува – болезнен разговор, който би могъл да спаси или да сложи край на връзката. Аферата може да бъде начин временно да се изключи болката или да се избегне депресията.

Нуждата да се чувстваш нужен. Много мъже изневеряват не поради липса на любов, а поради липса на приемане. Те не се чувстват обичани, необходими или забелязани. Изневярата се превръща в опит за запълване на стара емоционална дупка.

Понякога изневярата е вик за помощ, когато партньорът се е чувствал обезценен в продължение на години. За някой, който е жаден за обич и уважение, новата връзка може да подчертае недостатъците на една нещастна връзка. Това не извинява изневярата, защото е акт на предателство – независимо от обстоятелствата.

Страх от стареене. В средна възраст мъжете, както и жените, преживяват свои собствени хормонални бури. Промените в либидото, страхът от загуба на привлекателност и отслабването на ерекцията могат да се отразят на самочувствието.

Клише е, но аферата с по-млада партньорка често се превръща в защитен механизъм за мъжете, които се страхуват от старостта и искат да се чувстват привлекателни. В такива случаи изневярата не е толкова страст, колкото опит да се убедиш: „Все още мога.“

Изневярата е признак на нещастен човек. Повечето истории, които психоаналитикът е чул от пациентите си, не са за физическа изневяра, а за неспособност за справяне със собствените емоции. Изневярата не е толкова действие, колкото симптом. Симптом на нещо, което се е объркало във връзката или в самия човек, много преди да се появи другият човек.

