9 цвята лак за нокти, които подмладяват ръцете

Професионалните маникюристи споделят нюансите, които най-много ласкаят ръцете - а 9 е цветът лак за нокти, който подмладява ръцете.

Голяма част от вниманието в грижата за кожата е насочено към лицето, но ръцете ни също показват колко бързо остаряваме. Въпреки че красотата се крие във всяка линия и луничка, понякога просто искате да спрете времето - дневният SPF (да, дори на ръцете) и лосионът могат да бъдат ефективни, но правилният маникюр може също да заличи няколко години. Експертите знаят точно кои нюанси лак за нокти ласкаят най-много ръцете.

Ето списък с най-добрите цветове за нокти, които ще направят ръцете ви да изглеждат по-млади, отколкото са, съставен за Real Simple от известни маникюристи и експерти по нокти Джули Ръсел, Карлин Дънкли и Жаклин Фам.

Млечно бяло

Млечно бялото е един от най-красивите неутрални цветове за нокти, а този нюанс, вдъхновен от ванилов млечен шейк, е цвят за нокти, който може да подмлади ръцете ви. „Леката му прозрачност позволява на естествения нокът отдолу леко да се вижда, като същевременно покрива всички несъвършенства или ръбове, придавайки на ръцете елегантен, младежки вид“, казва Джули Ръсел, маникюрист на известни личности и експерт по ноктите. Вижте кое червило може да ви подмлади .

Розово желе

По подобен начин, бледожелирано розовото покритие има полупрозрачен завършек с добавена топлина. „Този ​​нюанс е машина на времето за нокти и ръце. Jelly Pink добавя лек розов оттенък към ноктите, създавайки ефект на здрави, блестящи нокти.“

Класическо червено

Има причина, поради която класическото истинско червено остава популярно през десетилетията: то стои добре на всички. „Никога не можете да сбъркате с ярко черешово червено или синкавочервено“, казва експертът по ноктите Карлин Дънкли. „Червените цветове са вечни. Яркото червено привлича погледа към ноктите, а не към кожата.“

Микро френски маникюр

Трайността на френския маникюр е несравнима, но трябва да изберете микрофренч, който има само тънка бяла линия отгоре. „Тънкият микрофренч е идеалното разсейване за къси, дебели нокти“, казва известната маникюристка Жаклин Фам. „Създава илюзията за по-дълъг нокът.“ Вижте също кои прически изтриват 10 години от лицето .

Пастелно ягодово розово

За по-смел вариант, потърсете вдъхновение в сочния вид на зряла, плътна ягода. „Свежа е, ярка и с леко топъл тон. Не е прекалено лепкава или неонова, но носи жизнена вибрация с достатъчно червени подтонове, за да се усеща игриво и ласкателно на повечето тонове на кожата“, казва Ръсел. Наситеният нюанс може да озарява матовата кожа и да придаде ефект на по-гладък и по-равномерен тен.

Сапфирено синьо

Ако не сте фен на неутралните нюанси, използвайте семейството тонове „скъпоценен камък“ за нюанс като сапфирено синьо. „Този ​​смел нюанс създава поразителен контраст, който привлича вниманието към ноктите, вместо към кожата“, отбелязва Ръсел. Това е и неочакван избор, независимо от възрастта, която по самата си природа изглежда свежа и младежка.

Меки корали

Кораловите и розово-прасковените нюанси са весели цветове лак за нокти с много топли подтонове, което ги прави чудесен избор, ако искате ръцете ви да изглеждат по-млади. „Тези цветове добавят топлина и слънчев блясък, който възстановява жизнеността на кожата“, отбелязва Дънкли. „Те могат също така да помогнат за прикриване на несъвършенствата и да направят ръцете ви да изглеждат по-здрави, по-сияйни и пълни с енергия.“

Изумрудено зелено

Друг цвят за нокти, вдъхновен от бижута , който ще направи ръцете ви да изглеждат по-млади, е изумрудено зеленият. Ръсел казва: „Жизнеността добавя усещане за модерност и енергия, поддържайки цялостния вид младежки и шик.“

Чист хром

Следвайте актуалните тенденции, като попитате вашия маникюрист за хромирано покритие в неутрален нюанс като праскова, крем или телесен. „Това придава перлен завършек, понякога с малко топинг“, казва Фам. Омекотява вида на ноктите ви и скрива всички несъвършенства, а блясъкът привлича повече внимание към самите нокти. Вижте кои стилистични трикове могат да ви подмладят .