Директор в ЦСКА: Решението за това Академията да носи името на Димитър Пенев е заслужено и символично (ВИДЕО)

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира решението на ръководството на клуба да кръсти Академията на името на легендата Димитър Пенев. Както е известно, „Треньор №1 на България за ХХ век“ си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст. Малко след скръбната вест за кончината на Пенев шефовете на „армейците“ обявиха, че новостроящата се школа на „червените“ ще бъде кръстена на Стратега.

Бойко Величков бе категоричен, че това решение е напълно заслужено и в него има много символика, тъй като именно Димитър Пенев даде път към големия футбол на редица родни играчи, които впоследствие станаха световни звезди. Според директора на ЦСКА „армейците“ трябва да продължат неговото дело в работата с младите футболисти.

„Добротата бе негов символ“

„Смятам, че решението за това Академията да носи името му е заслужено и символично. Тази символика е много важна да бъде използвана и да бъде вплетена в символите на ЦСКА, за да бъде продължено неговото дело в работата към младите играчи“.

„Последните дни чухме силни изрази какъв човек и професионалист е – те са истина до огромна степен. От признанието на футболните му синове, през равносметката като футболни резултати какво високо ниво е постигнал и не на последно място и с добротата, която беше негов символ“.

„Увереността в себе си, а и вярата в младите играчи, на които даде път. Търпението, с което ги изгради, за да станат световни звезди. Като извод може да бъде важно. Нашият български футбол се оплаква, че няма български играчи“, заяви Бойко Величков.

ОЩЕ: Христо Стоичков: Ще помним Димитър Пенев като баща, треньор и приятел (ВИДЕО)