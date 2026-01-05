Христо Стоичков: Ще помним Димитър Пенев като баща, треньор и приятел (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Христо Стоичков говори пред медиите преди поклонението пред Димитър Пенев. Камата бе категоричен, че ще помни своя наставник като баща, треньор и приятел. Той допълни, че Стратега е направил много за него по време на футболната му кариера и е с основна заслуга за развитието на голяма част от най-добрите играчи в историята на България.

Стоичков допълни, че най-хубавото качество на Димитър Пенев е била неговата доброта и приятелско отношение с всеки един човек. Бившият нападател сподели, че именно от легендарния треньор е научил какво е да се трудиш и да играеш винаги за победа.

„Показа ни какво е да се трудиш и да играеш за победа“

„Усмивката никога няма да спре, такъв беше той – винаги усмихнат и загрижен за нас. Много труден момент за нас. Имах щастието да работя много-много години с него. Благодарен съм за това, което направи той за мен. На една крехка възраст с Любо, Емо, Ивайло и останалите момчета, когато дойдохме и ни приеха в ЦСКА. До последния ден той беше такъв – усмихнат, помагаше на всеки, приятел на приятелите. Само с най-хубавото можем да го помним – като баща, треньор, приятел. Това е животът, приемаме го какъвто е. Ще го запомним с това, че изведе отбора до четвърто място, направи много футболисти. Той остана това, което е – Стратега“.

„Важно е какво беше за нас, какво ще остане след него. Даде път на много млади треньори и футболисти – показа ни какво е да се трудиш и да играеш за победа. Той беше такъв, искаше да бъдем с неговия характер. Да усвояваме всичко, което знае най-добре. Добротата. Това, което аз научих, е, че винаги трябва да обичаш и да помагаш, да си съпричастен с преживяването на един футболист. Това беше най-голямото му качество като човек. Казваше това, което мисли“.

„Преживяваше мача, преди да се изиграе. Много от успехите дойдоха от това, че той знаеше какво ще се случи. Когато не пусне даден играч, имаше някакви негови виждания, че когато бъде пуснат след това, ще даде най-доброто от себе си. Не ме остави в най-трудните моменти, винаги се е трудил за нас. Беше последният, който си тръгваше от съблекалнята. Много труден ден за нас и за мен. Да те приемат в такава съблекалня не е лесно, благодарен съм му за това, което е направил“, сподели Христо Стоичков.

