Точната дата: Кога е най-добре да приберете елхата, за да имате късмет през цялата година

След коледните празници много хора се интересуват от един въпрос: кога е подходящият момент да се прибере коледната елха и празничната украса? Въпреки че няма строги правила, експертите съветват да се следват дългогодишни традиции и предупреждават, че както прекалено раното, така и прекалено късното прибиране на елхата може да доведе до проблеми.

Кога е най-добре да приберем коледната елха?

Дейвид Съмнър от Christmas Tree World обяснява: Някои хора не искат да се откажат от празничната атмосфера, докато други искат бързо да възстановят дома си в познатия му вид. Той споделя, че според древната традиция, идеалният ден за прибиране на елхата е Дванадесетата нощ или Денят на тримата царе, символизиращ края на коледния сезон.

Дванадесетата нощ се пада вечерта на 5 януари - точно 12 дни след Коледа. Съмнър отбелязва, че прибирането на украсата преди или след този ден се смята за лоша поличба във фолклора и езотериката, поради което вечерта на 5 януари се смята за „перфектната дата“ за прибиране на коледната украса.

Мак Гарман, изпълнителен директор на Balsam Hill, препоръчва здраво притискане на клоните към ствола при прибиране на изкуствената елха и закрепването им с тиксо. Той препоръчва съхраняване на елхата в плътен кашон на хладно и сухо място.

Но за да имате късмет през новата година, е важно не само да приберете елхата и коледната украса в подходящия момент, но и да я поставите в правилния момент. Народните знаци и езотеричните традиции открояват няколко общи правила при поставянето на елхата у дома. Смята се, че е най-добре новогодишният символ да се украси по време на нарастваща луна, което насърчава растежа и изпълнението на плановете. Времето на деня също е важно: сутрешните часове, изпълнени със слънчева светлина, засилват положителните намерения и затова елхата е най-добре да се украсява сутрин.

Ключовото правило е декорирането на дома да стане последен акорд след предпразничното почистване, за да не се обърка старата енергия с новата. А за активния Огнен Кон е особено важно да прави всичко предварително, спокойно и обмислено, като се избягва бързането на 30 и 31 декември.

