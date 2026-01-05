Бай Добри през сълзи: В събота отивах към „Армията“, за да се видя с Димитър Пенев, но той не дойде (ВИДЕО)

Домакинът на ЦСКА Добри Димов не успя да сдържи сълзите си по време на поклонението пред легендата на българския футбол Димитър Пенев. Великият треньор си отиде от този свят в събота, 3 януари на 80-годишна възраст. Бай Добри, както всички наричат именития домакин на „червените“, сподели пред колегите от „Дспорт“, че в деня на кончината на Стратега е отивал към стадион „Българска армия“, за да се види със своя голям приятел, но той така и не е дошъл.

Добри Димов сподели, че голямата му мъка е, че Димитър Пенев не е успял да види новия стадион „Българска армия“ в напълно завършен вид и да му се зарадва. Домакинът на ЦСКА допълни, че легендарният треньор му е бил повече от брат.

„Беше ми повече от брат“

„Той е приятел на всички. Не само на България, приятелите му са по цял свят. Много тежък момент. Не знам какво да кажа вече. Новината ме завари вкъщи. Събота ходих на „Народна армия“, като сме почивка се виждаме на „Армията“, той всеки ден ходеше на „Българска армия“ да гледа докъде е стигнал стадиона“.

„Нямахме уговорена среща. Между 11 и 12 часа като съм свободен, отивах да се видим. Не дойде. Като се прибрах вкъщи, ми съобщиха. Много малко трябваше поне да го открием този стадион, да му се зарадва. Трябваше още да живее този човек“.

„Спомените са ми много, моят живот е с него. Бяхме почти винаги заедно. Винаги се виждахме, срещахме се. Много спомени, много. Ще го запомня само с хубави неща, беше ми като повече от брат. Двама братя се карат, ние никога не сме се скарали, лоша дума не сме си казали. Само с добро“, сподели домакинът на ЦСКА.

