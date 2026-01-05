Кога и къде да гледаме първия мач на Григор Димитров за 2026 година

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира във вторник (6 януари) новия сезон 2026 с участие на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън. Първият съперник на българина е квалификантът Пабло Кареньо Буста, който влезе в основната схема след отказ на Артур Кузо в последния кръг на квалификациите заради контузия. Григор, който е двукратен шампион в Бризбън, ще опита да се завърне на високо ниво в тениса след няколко месеца на възстановяване от травмата, получена на Уимбълдън.

Григор Димитров - Кареньо Буста в Бризбън: Дата, начален час и телевизия

Димитров изигра само един мач от Уимбълдън насам - на Мастърса в Париж, където записа победа в първия кръг, а след това се отказа от втория си мач срещу Даниил Медведев. Сега 34-годишният ни тенисист се надява да изиграе пълен сезон, както и да се завърне пълноценно в турнирите от Големия шлем. Бризбън е подгряващ турнир за Откритото първенство на Австралия, а Димитров се отказа заради контузии на последните шест Мейджър турнира.

Още: Дори и в мрачната 2025 година Григор Димитров показа, че е абсолютен световен елит в тениса (ОБЗОР)

В кой ден и в колко часа започва срещата в Австралия

Първият мач на Димитров в Бризбън с Пабло Кареньо Буста ще се състои на 6 януари не преди 10:30 часа българско време, като ще бъде част от вечерната сесия на централния корт "Пат Рафтър Арена". Григор има четири победи и три загуби срещу този съперник, като за последно се срещнаха на Australian Open 2021, когато Гришо спечели с 6:0, 1:0 и отказване на испанеца.

Коя телевизия ще излъчи първия мач на Димитров за новата година

Григор, който ще участва за 10-ти път в Бризбън, сега ще бъде с нов треньор след раздялата с Джейми Делгадо. В щаба на българина влезе Ксавие Малис. Първият мач на Димитров за 2026 година ще бъде излъчван и пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще излъчва срещата на Гришо с Кареньо Буста, е Max Sport 1. Ще намерите информация за участието на Григор Димитров в Бризбън и в спортната секция на Actualno.com!

Още: Григор Димитров се нареди до Джокович, Синер и Алкарас по ключов показател за 2025 г.