9 неща, които никога не трябва да перете в студена вода

Въпреки постоянното си присъствие в живота ни, прането не винаги е лесна задача. От научаване на значенията на символите за пране до определяне колко перилен препарат да се използва за всяко зареждане, много фактори влизат в почистването и запазването на нашите дрехи.

Още: Управлявай ритъма на живота си според своя хронотип - научи как тук

Настройката на температурата е още една част от процеса на пране, която може да изглежда сложна. Повечето артикули се справят добре в студена или топла вода, но си струва да настроите на гореща за няколко неща.

Въпреки че не е най-икономичният избор – и топлината може да причини избледняване или свиване – цикълът на гореща вода помага за справяне с микроби, миризми и твърди петна. Така че е хубаво да го използвате, когато е най-важно. За да ви помогнем да извлечете максимума от деня на пране, ние съставихме списък с деветте неща, които винаги трябва да обмисляте да перете в гореща вода.

Още: Забравете скъпите бои: Тази съставка прикрива сивата коса за минути

Бели дрехи

За разлика от цветните, няма риск белите да избледнеят в горещата вода. Всъщност цикълът на пране с висока температура може да запази бялото по-ярко и е по-ефективен за премахване на петна, отколкото ако ги перете в студена вода. Винаги обаче четете инструкциите, за да сте сигурни, че материалът ще издържи на топлина. Деликатните тъкани изискват повече грижи и, често, ръчно пране, за разлика от машинното.

Активно облекло

Прането на тренировъчни дрехи в студена вода е напълно приемливо, особено ако искате да запазите наситените им цветове. Но интензивните упражнения произвеждат много бактерии и пот, които могат да останат върху тъканите, особено ако не се изперат веднага. Тук е полезен цикълът с гореща вода, тъй като ще дезинфекцира замърсеното активно облекло и ще премахне неприятните миризми.

Още: Този лесен трик връща блясъка на златните бижута за минути

Бельо и чорапи

Тъй като бельото и чорапите са в близък, интимен контакт с кожата, не е тайна, че те изискват по-щателно почистване между носенията. Дори ако се носят, докато се излежавате из къщата (за разлика от излагането на пот във фитнеса), те пак могат да приютят много бактерии. Прането на бельото и чорапите в гореща вода ви дава спокойствието, че ще бъдат възможно най-хигиенични, преди да ги върнете обратно в употреба.

Бебешки дрехи и платнени пелени

Повечето бебешки артикули са проектирани да издържат на гореща вода, защото производителите на дрехи знаят, че ще преминат през машината за изцеждане. От петна от храна до неизбежни злополуки, бебешките дрехи се разхвърлят с миг на око, така че прането на парчета при цикли на висока температура означава да ги използвате повече.

Още: Пъпът - изненадващи факти за тази малка част от тялото

Горещата вода не само помага за премахване на мръсотия и петна, но също така може да помогне за задържането на алергените - което от своя страна предпазва кожата на вашето мъниче. Ако използвате платнени пелени, те трябва да се перат отделно (и често), като се използва настройката за гореща вода.

Кухненски кърпи

Кърпите за съдове и кухненските парцали са едни от най-податливите на бактерии предмети в дома ви, благодарение на излагането им на храна. Дори леко избърсване на плота с кърпа може да внесе вредни микроби, особено ако е кръстосано замърсено със сурово месо или неизмити продукти. Перете кухненските кърпи често в гореща вода или помислете за варене, ако са особено неприятни.

Кърпи за баня

Още: Тези 5 грешки ще ви оставят без климатик точно когато ви трябва най-много

Въпреки че не трябва да се притеснявате за замърсяване на храната, кърпите за баня са подложени на куп други неприятни неща. Използваните кърпи за баня са благоприятна среда за плесен и микробите могат да останат върху кърпите за ръце, особено ако ръцете не са измити правилно.

Пускането на куп кърпи в гореща вода е гарантиран начин за унищожаване на остатъчните бактерии. Обърнете внимание обаче, че многократното използване на висока температура може да причини износване и разкъсване на меките тъкани. Така че, ако перете кърпите често, помислете за редуване на цикли на горещо и студено, за да им помогнете да издържат по-дълго.

Спално бельо

Подобно на кърпите, спалното бельо не е необходимо да се пере в гореща вода, когато сменяте чаршафите си. Но е добра идея да го правите от време на време, особено ако целта ви е да унищожите праховите акари и други алергени. Имайте предвид материята, която перете, тъй като някои, като комплект чаршафи от деликатен сатен, винаги трябва да се почистват в студена вода.

Още: Забравете за мазните петна и неприятни миризми! Ето как да почистите микровълновата само за 15 минути

Принадлежности и кърпи за домашни любимци

Колкото и сладки да са, нашите домашни любимци са магнит за мръсотия и пърхот. Проверявайте инструкциите на техните легла, одеяла и кърпи за баня преди измиване и стига да е приемливо, винаги почиствайте нещата им с гореща вода, за да ги поддържате възможно най-хигиенични.

Силно замърсени дрехи

Независимо от вида на облеклото или бельото, ако е изключително мръсно или е било замърсено, цикълът на пране с гореща вода може да е най-добрият шанс да изглеждате (и да се чувствате) отново като нови. Разбира се, винаги имайте предвид инструкциите за грижа, за да не причините по невнимание повече щети на даден предмет.

Още: Най-накрая: Този трик ще направи завесата за душ като нова

Топлината може да доведе до по-бързо втвърдяване на някои петна (особено тъмни като кръв, червено вино и шоколад). В този случай е най-добре да ги третирате първо със студена вода и препарат за премахване на петна, преди да хвърлите дрехата в пералнята.

Не забравяйте, че топлата вода използва значително повече енергия от студената вода, така че внимавайте колко зареждания с топла вода пускате на седмична база. Или, ако вашата електрическа компания повиши тарифите си по време на пиковите часове, планирайте да перете в ненатоварените часове.

Още: Качествен ли е зехтинът ви? Ето как да разпознаете разваления продукт