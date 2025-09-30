Забравете алкохола! 8 напитки, които ще ви приспят по-бързо от всяко хапче

Въпреки че много хора посягат към любимата си спиртна напитка, за да заспят, алкохолът всъщност е един от най-известните нарушители на здравословния сън. Но тази неудобна истина не означава, че насладата от вкусна вечерна напитка е забранена. Всъщност има няколко напитки, които са не само вкусни и успокояващи, но и насърчават добрата нощна почивка.

8 напитки, които ви помагат да заспите по-бързо

Осемте най-добри напитки за сън, може много лесно да ви помогнат да заспите по-бързо и да останете заспали по-дълго.

Сок от вишна

Когато става въпрос за напитки, богати на хранителни вещества, подпомагащи съня, е трудно да се победи сокът от вишни. Това се дължи на факта, че той е чудесен източник не само на магнезий и мелатонин, но съдържа и малко количество триптофан. Освен това през 2018 г. малко рандомизирано контролно проучване установява, че тази сладко-кисела напитка увеличава както времето за сън, така и ефективността на съня (т.е. колко добре спите).

Чай от лайка

Лайката е красиво бяло цвете, което не се различава от маргаритка. Но не позволявайте деликатният ѝ вид да ви заблуди, това растение е лечебна сила, която лесно се използва като противовъзпалително средство за поддържане на имунното, метаболитното и психичното здраве. Често се използва и за подобряване на добрия сън като средство, което успокоява нервната система.

Топло мляко

Някои от нас може би имат приятни спомени от детството, когато са отпивали топло мляко, преди да се сгушат в леглото. И както се оказва, това всъщност е съвсем основателна практика за насърчаване на по-добрия сън. Кравето мляко е богато на триптофан, магнезий и витамини А, В12, а понякога и D. Освен това пиенето на топли напитки може да има успокояващ ефект, което ни подготвя за качествено заспиване.

Моктейл „Сънливо момиче“ (Sleepy Girl Mocktail)

Тази вирусна напитка в социалните мрежи съчетава сок от вишна, лъжичка магнезий на прах и пребиотична сода с лимон и лайм. Тя обаче може да се приготви и с обикновена газирана вода вместо пребиотичната сода. А ако газираните напитки ви карат да се чувствате подути след това, изстискайте половин лимон вместо това, ще получите допълнителни ползи за съня от витамин С.

Чай от маточина

Ако никога не сте опитвали чай от маточина, тази насърчаваща съня напитка всъщност е мечта за пиене благодарение на мекия си, леко сладък вкус. „Маточината е релаксираща и има добър вкус, идеален за преди лягане“, казва д-р Нусинов. И изследванията сочат тази полза, като първоначално проучване от 2011 г. установява, че чаят от маточина намалява симптомите на безсъние с 42% при участниците в изследването.

Смути с киви и банан

Ако обичате нещо по-засищащо преди лягане, коктейлът от киви и банани може да е точното нещо. И макар тази комбинация да изглежда малко странна, бананите са богати на триптофан, магнезий, мелатонин, фибри и витамини В6 и С, а кивито - на серотонин и фибри. Изследвания от 2023 г. дори свързват консумацията на киви с по-добрия сън при спортистите.

Златно лате с бадемово мляко

Златното мляко или златните латета стават все по-популярни елементи от менюто в кафенетата. Това се дължи на множеството ползи за здравето, които предлага неговата основна съставка - куркумата. Куркумата е богата на антиоксиданти, които спомагат за намаляване на възпаленията в организма, като по този начин се справят с всички възпалителни причини за проблеми със съня.

А за тези, които следват безмлечен режим, бадемовото мляко е чудесна добавка към всяка вечерна напитка, включително към златното ви лате, тъй като това алтернативно мляко е богато на мелатонин, магнезий и триптофан. Освен това първоначалните изследвания показват, че според малко проучване от 2019 г. приемът на бадеми може да намали симптомите на безсъние.

Зелен чай без кофеин

И накрая, въпреки че кофеиновият чай е забранен преди лягане, безкофеиновите варианти, като зеления чай без кофеин, могат да бъдат чудесна алтернатива. „L-теанинът, който се съдържа в зеления, черния и белия чай, може да насърчи здравословния сън“, казва Нусинов. Според Фондацията за съня тази полза се дължи отчасти на това, че L-теанинът насърчава релаксацията в мозъка. Противовъзпалителните свойства на растителните съединения, съдържащи се в зеления чай, като кверцетин, кемпферол, катехини и епигалокатехин галат (EGCG), също не вредят, когато става въпрос за спокоен сън.

