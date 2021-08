Altitude Attitude представя шест български електронни артисти на шест впечатляващи локации в Пловдив

Всички диджей сетове и всяка локация ще бъдат заснети от земя и въздух, за да бъдат превърнати в шест едночасови видеоклипа, които да представят българските артисти и пловдивските места извън страната. По инициатива на Nexo — една от водещите институции за управление на дигитални активи в света, създадена в България, и в партньорство с Община Пловдив, шестте културно-исторически забележителности ще бъдат почистени от надписи и други замърсявания, за да представят по най-добрия начин Пловдив и България чрез атрактивните видеа. Серията от събития е част от програмата “Наследство” на Фондация “Пловдив 2019”, които от своя страна ще разпространяват видеата в сайтовете и социалните мрежи на партньорските ни Европейски столици на културата за 2022 — Каунас, Латвия, Нови Сад, Сърбия и столицата за 2023 Елвесина, Гърция. Така проектът цели да покаже по съвременен и атрактивен начин едновременно разнообразното и отличително историческо наследство в градската среда на Пловдив, съчетано с музика от най-новата електронна музикална сцена на България.

sayulke е един от основателите на пловдивския аудио-визуален колектив Мелформатор, който през годините организира множество електронни партита на различни локации в града. Той е и съосновател на скандинавската парти серия Nordic Soundscapes, която стартира в София. Част от Фонотека Електрика и основен двигател на проекта Altitude Attitude. Локация: Паметник на Съединението.

BORNE ALOFT са Виктор Илиев, Ивелин Матеев и Светослав Чемишев. Виктор е класически музикант, а Ивелин и Светослав са електронни продуценти. Общият им проект започва като експеримент в студиото, за да се превърне в приятелство, което създава оригинална и отваряща съзнанието музика. Тяхното първо EP Cinar излезе този юни през лейбъла на световноизвестният техно диджей и продуцент Maceo Plex Ellum. Локация: Бунарджик.

От няколко години Марта Дънева или Laylla Dane е част от берлинската сцена, пускайки в култови клубове като Watergate, Tresor, Club Der Visionäre, като в същото време не губи и връзка с България, където редовно се завръща в Studio Elegantly Wasted, а през лятото курира и един от главните електронни фестивали в страната - Wake Up Stran-Jah. Локация: Младежки хълм.

denitza е активна част от пловдивската сцена и диджей в партитата на Мелформатор и Nordic Soundscapes. Тя е отговорна за клубната програма на Wunderbaer, където представя алтернативни електронни артисти от града. Локация: Небет тепе.

Julieta Intergalactica е артистичният псевдоним на Ясен Згуровски - един от пионерите на Драг културата в България. През последните години той е сред основните лица на софийския клуб Tell Me, където съосновава една от най-дивите и пищни клубни вечери в София, We Like Kitsch, която отдавна е позната извън границите на столицата. Локация: Сахат тепе.

Ясен Марков е архитект, който обича да създава футуристични скулптури от бетон, а също и да прави техно и дарк диско под музикалния си псевдоним TECHNOBETON. Базиран в Щутгарт, той вече има издания за лейбъли като Italo Moderni, Nein Records и Bordello A Parigi, а този юни изкара ремикс и за UK ветерана Tronik Youth. Локация: Братската могила.

Всяка локация ще има свой уникален визуален облик. За него ще бъде отговорен визуалният артист Петко Танчев - съосновател на творческото студио SenseLab и Мелформатор. От 2009 г. насам той е автор на награждавани театрални, сценографски и интерактивни проекти като удостоеното с две награди “Икар” театрално представление “Четири стаи” в Театър София или мащабната дигитална инсталация CNNCTR върху фасадата на бившия Партиен дом в Пловдив, продуцирана от One Design Week.

Партитата от серията Altitude Attitude ще бъдат с отворен вход за публиката и ще се проведат на 4, 11, 18 и 25 септември, 2 и 9 октомври.

Altitude Attitude е проект на българската медия за електронна музика Фонотека Електрика. Той се осъществява с подкрепата на Фондация Пловдив 2019, Nexo, пловдивската жива бира Hills и комуникационен партньор — Imp-Act Agency.