30 април 2026, 10:45 часа 236 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Тати ще ми купи колело, ама друг път": Животновъдите скептични за намаляването на административната тежест

"Тати ще ми купи колело… ама друг път". Така коментира Симеон Караколев- съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, резултатът от среща на работна група за намаляване на административната тежест в животновъдството, в която е участвал.

"Прекомерната регулация и свръхконтрол НЕ стимулират, а отказват българските животновъди. В България фермерът не произвежда – той води дневници; не развива стопанство – той обслужва администрацията; не мисли за фермата – мисли за проверки!", категоричен е Караколев.

"9 страници с изисквания само от структури към МЗХ", прилага той снимки възмутен, за да аргументира мнението си.

Той посочва и други административни изисквания от страна на НАП, Инспекцията по труда, РИОСВ и пожарната към работещите в бранша.

"И тогава идва логичният въпрос: Дали животновъдите в Румъния и Гърция водят същата административна "енциклопедия"", пита той.

Според него не е проблем, че има правила. "Проблемът е, че има твърде много правила без реален ефект! Докладът на КЗК го показа ясно! Време е администрацията да започне да обслужва сектора, а не секторът – администрацията!!!", категоричен е Караколев.

Държавата бездейства

Преди дни той коментира анализ на КЗК, който показваше изкривявания в пазара на млечните продукти и това, че българите плащат по-високи цени за млечните продукти.

По думите му в България към момента няма нито една мярка, която да подпомага животновъдството в тази ситуация.

"И другото, което страните покрай България вече отдавна прилагат - мерки, които да овладяват лошата ситуация, възникнала във връзка с войната в Иран, затруднените доставки, поскъпването на горивата, което води до поскъпване на фуражите. Ние в България нямаме към момента адекватна мярка, която да влиза в сектор животноводство", смята той.

По думите му, каквито и доклади да изнасят българските институции, те остават като една статистика и това е големият проблем за България.

"Аз се надявам, че новото правителство веднага ще "влезе в обувките" на животноводите и ще бъдат приложени адекватни подпомагащи мерки, които да балансират тази голяма ножица, която в момента се е отворила", заяви той.

Десислава Любомирова
