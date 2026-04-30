Руската икономика се сви през първото тримесечие

Брутният вътрешен продукт на Русия е отбелязал спад от 0,3 на сто през първото тримесечие на 2026 г., което е първото тримесечно понижение от началото на 2023 г., Това показват предварителните данни на руското Министерство на икономическото развитие, цитирани от агенция ТАСС. Изпадналата в затруднено положение икономика на страната не е успяла да се възстанови, въпреки покачващите се цени на петрола по време на войната в Близкия изток.

Лек ръст през март

Все пак, руската икономика е нараснала с 1,8 на сто на годишна база през март след спад от 1,1 на сто през февруари. Данните за февруари са ревизирани основно заради преразглеждане на статистиката за търговията на едро от страна на Росстат.

На месечна база, без отчитане на сезонните фактори, БВП е нараснал с 1,4 на сто през март след увеличение от 0,3 на сто месец по-рано.

Наскоро управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина призна, че икономиката все повече зависи от вътрешни средства на фона на висока инфлация и високи лихвени проценти.

Министърът на финансите Антон Силуанов подкрепи позицията на Руската централна банка във връзка със спестяванията на руснаците - по думите му, те не трябва да стоят под матрака, а да захранват икономиката.

