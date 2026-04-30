Спешна телеграма от САЩ: Търсят съюзници да отпушат Ормузкия проток

Администрацията на президента Доналд Тръмп търси участието на други държави за формиране на международна коалиция за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Това гласи телеграма на Държавния департамент от 28 април видяна от Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио одобри създаването на Конструкция за морска свобода (КМС/MFC), се казва в телеграмата, която е съвместна инициатива на Държавния департамент и Пентагона.

"КМС представлява критична първа стъпка в създаването на архитектура за морска сигурност след конфликта за Близкия изток. Тази рамка е от съществено значение за осигуряване на дългосрочна енергийна сигурност, защита на критична морска инфраструктура и поддържане на навигационните права и свободи в жизненоважни морски пътища", цитира телеграмата Ройтерс.

Посолствата на САЩ трябва да предадат демарша устно на страните партньори до 1 май, но не и на „Русия, Китай, Беларус, Куба и други противници на САЩ", се казва в телеграмата.

Участието може да бъде под различни форми - дипломация, споделяне на информация, прилагане на санкции, военноморско присъствие или други форми на подкрепа.

Трафикът през протока, през който преди се транспортираше една пета от световния петрол и газ, се е забавил до минимум, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари, а Техеран блокира водния път. Предложението на САЩ идва след като Вашингтон така и не постигна до момента никакъв напредък в преговорите.

