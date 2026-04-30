ГЕРБ: Мнозинството не гласува за ПБ, а за Румен Радев, който ще има всички инструменти в държавата

"Огромно мнозинство от гражданите сложиха край на фрагментирания политически процес. ГЕРБ-СДС ще бъдем дясно консервативна, смислена и силна опозиция, която ще отстоява интереса на своите избиратели и ще оказва системен парламентарен контрол над мнозинството. Гражданите не дават просто мандат за управление на "Прогресивна България", а за дълбоки структурни реформи в множество институции и обществени отношения. Мнозинството не гласува за ПБ, а за г-н Румен Радев, който ще има всички инструменти в държавата. Това е огромна отговорност."

Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков по време на откриващото слово от името на парламентарна група на първото тържествено заседание на 52-ото Народно събрание. Той призна - "често се отклонявахме от автентичната воля на нашите избиратели". И още:

"Редица коалиционни формати ни донесоха огромни негативи, които видяхме в резултата ни от последните избори. Наясно сме с компромисите, които направихме, както и с последствията от тях. Искаме да кажем на онези, които сме разочаровали, че ще положим усилия да върнем доверието им. Ще подкрепяме единствено решения, които отговарят само на нашата предизборна програма. В новите реалности на пълното мнозинство на г-н Радев политическия диалог не е необходимост", подчерта още Биков.

По думите му от ГЕРБ последователно са призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и са предупреждавали, че скандалите унищожават доверието в цялата политическа система и нейните институции. "През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, а в последните пет години затънахме в липса на политическа култура", каза още той и изрази убеждение, че всяко "разпиляване на обществена енергия ще бъде в ущърб на българските граждани, които ясно показаха своето отвращение от липсата на политически стил в управлението".

От словото му стана ясно още, че ГЕРБ ще спазят старата парламентарна традиция и ще подкрепят председател на парламента от първата политическа сила, но и подчерта, че това не трябва да се разчита като политическа договорка.

