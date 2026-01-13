Д-р Брус Липтън: Имаме вродена способност да се самолекуваме –- можем да контролираме гените си!

„Ние притежаваме вродена способност за самолечение! Ако вярваме, че ще се разболеем, умът ни ще координира клетките, за да се случи това, и ако клетките изпращат сигнали, които показват, че сме здрави, умът ще го направи!“

Отговорите на въпросите дали любовта може да бъде доказана на клетъчно ниво и какво могат да ни кажат нашите клетки за любовта, са дадени от биологът по развитие д-р Брус Х. Липтън , световен експерт по епигенетика, който твърди, че можем да контролираме гените си със собствените си убеждения, тоест, че не сме затворници на генетичната си карта. В този смисъл той твърди, че когато чувстваме любов, нашите клетки също усещат вибрациите на любовта.

„Мъдростта на вашите клетки е нова биология, която ще промени коренно цивилизацията и света, в който живеем. Тази нова биология ни отвежда от убеждението, че сме жертви на нашите гени, че сме биохимични машини, че животът е извън нашия контрол, към друга реалност, реалност, в която нашите мисли, вярвания и умове управляват нашите гени, нашето поведение и живота, който преживяваме.“

Тази биология се основава на съвременната, модерна наука с добавено ново възприятие. Новата наука ни превръща от жертва в създател; ние сме много силни в създаването и развитието на живота, който водим. Това е всъщност знание за себе си и ако разберем старата аксиома „Знанието е сила“, тогава това, което наистина започваме да разбираме, е знание за собствената ни сила.

Вибрации на любовта

В периода на пълно влюбване, нашето възприятие за света се разширява и очите ни блестят от радост. Тогава любовта ни не се ограничава само до избрания човек, ние сме влюбени в самия живот и го показваме по различни начини. Експериментираме с нови храни, различни дейности, дрехи и музика. Слушаме повече, споделяме повече и отделяме повече време за наслада, игнорирайки почти всички негативни неща, които ни заобикалят.

Всичко това се усеща от нашите клетки, които според Липтън действат като миниатюрни човечета, така че когато чувстваме любов, нашите клетки също получават вибрацията на любовта. Всичко започва с живота, който според Липтън се определя от движението. Протеините, основните градивни елементи на живота, лесно се сгъват в органични скулптури и се движат в отговор на сигнали от околната среда.

На повърхността на всяка клетка рецепторните протеини получават сигнали от околната среда, докато ефекторните протеини се трансформират във вибрации и ги предават на мозъка, където те се интерпретират. Лесно можем да си представим разликата между начина, по който тези протеинови скулптури се движат, когато усещат вибрациите на любовта, в сравнение с това, когато са изложени на отрицателни вибрации.

Силата на възприятието

Когато Липтън открива през 80-те години на миналия век, че клетъчната мембрана е „мозъкът на клетката“, откритието му демонстрира, че сигналите от околната среда са основният фактор за причиняване на заболявания. Той предвижда една от най-важните области на изследване днес – науката епигенетика, която изучава как клетъчните химични реакции включват и изключват гените. Изследванията в тази област разкриват, че стресът, диетата, поведението, токсините и други фактори активират химични превключватели, които регулират генната експресия.

Липтън обяснява, че тази област на изследване е установила, че влиянието на околната среда има по-голямо влияние върху развитието на болестите, отколкото гените, и че например новите изследвания на рака показват, че генетичните фактори влияят върху началото на заболяването само в 10% от случаите, което означава, че възприятието за околната среда е отговорно за здравето на тялото ни в 90% от случаите. Още по-интересно е, че настоящите изследвания показват, че нашите протеинови структури се активират повече от нефизически сигнали, отколкото от химични сигнали. С други думи, нашето възприятие за околната среда има по-силно влияние върху здравето ни, отколкото лекарствата, което означава, че имаме вродена способност да се самолекувам.

Как е възможно това? Клетката по дефиниция е „чип“ с данни и нашите перцептивни спомени и вярвания се съхраняват в клетъчната мембрана и постоянно се предават на мозъка за интерпретация. Умът реагира на тези вибрационни съобщения, като създава кохерентност между вярванията и реалността, тоест, когато нашите клетки предават информация на ума, той работи усърдно, за да създаде същата химическа реалност в тялото ни.

Така че, ако вярваме, че ще се разболеем, умът ни ще координира клетките, за да го осъществи, и ако клетките изпращат сигнали, които подсказват, че сме здрави, умът ще го осъществи. Че това не е просто спекулация за силата на възприятието, се потвърждава от изследвания, които са установили, че осиновените деца, които са генетично различни от своите полубратя или полусестри, с които растат в едно семейство, боледуват от рак също толкова често, колкото и те.