Доставчик на пица спъна преследван престъпник и помогна на полицията (ВИДЕО)

Случката е запечатана от камера за видеонаблюдение на къщата, от която е поръчана пицата. На записа се вижда как към 15 часа в неделя доставчикът на пица се приближава до вратата, за да направи доставка. В същия момент обаче той забелязва полицията и бягащ мъж. Затичва се към улицата и успява да спъне заподозрения, което изиграва важна роля за ареста. Случката се разиграва в окръг Делауеър в Пенсилвания.

Заподозреният е бил преследван от полицията с колата си, но по някое време е решил да слезе от автомобила си и да избяга пеша. Тайлър Морел го спъва, а той пада на земята, след това полицията извършва ареста, пише bTV.

От полицейското управление на Брукхейвън написаха във Facebook, че благодарят на мъжа и дори са му предложили работа. "Честно казано, не мислех да стоя и да не правя нищо, а напротив - да се намеся. Възпитан съм да се намесвам, ако видя нещо, което не е правилно. Така че просто исках да изпълня моята роля", каза Тайлър Морел.

Ето го и видеото със зрелищното спъване:

Delivery man delivers.



Reckless black driver careers through neighborhood without a thought for residents before crashing out and running. Hero Pizza guy provides leg sweep to bring him down. pic.twitter.com/IoXva0ZG7H