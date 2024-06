Готов на всичко: Как див вълк се превръща в питомно кученце, за да получи храна (ВИДЕО)

Да, но май теорията, че кучетата, се държат като кучета, а не като диви бесни вълци заради хората, явно не е съвсем точна. За доказателство можем да приемем едно видео, което показва много интересна интеракция между вълк и мечка.

Мечката гризли си хапва от нещо, което преди е било живо, а около нея се навъртат два вълка. Единият се приближава, но веднага бива изгонен от мечката. Вторият осъзнава, че трябва да подходи по различен начин... и изведнъж се превръща в игриво пале, което маха с опашка и се "закача" с мечока, за да спечели благоволението му. Дали все пак вълкът успява да се добере до храната? Гледайте видеото и ще разберете:

Cute video of the day: An American photographer filmed a wolf begging for food from a grizzly. The gray wolf saw the meat and in an instant turned into a playful puppy begging for a piece. pic.twitter.com/bMelCyHRLk