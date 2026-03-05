Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

От Митко от Цалапица та до "Пловдивския нотариус": Бивш главен секретар на МВР влезе на политическото поле

05 март 2026, 8:03 часа 21 прочитания 0 коментара
С какво е виновен директора на ОДМВР Пловдив Васил Костадинов например за случая с Митко от Цалапица, та да трябва да бъде освободен? Този въпрос постави бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който изобщо не скри, че става въпрос за политика – разбира се, с твърдението, че той защитава професионализма.

Какво визира Тодоров за Костадинов? Бившият главен секретар на МВР твърди, че когато е бил издирван Рангел Бизюрев като основен заподозрян за убийството на Димитър Малинов от Цалапица, бързо бил направен оперативен пробив от МВР и станало ясно кой е отговорен за кървавото престъпление. Бизюрев бил локализиран – че е в Германия, полицията поискала от прокуратурата съответната заповед, за да бъде задържан и тогава дошла "спирачка". Тодоров твърди, че 3 дни държавното обвинение се бавело и вместо Бизюрев веднага да бъде арестуван, когато най-после нещата били уредени документално, германската полиция вече не заварила Бизюрев там, където бил според информацията на нашата полиция.

С какво Васил Костадинов е виновен за това, попита Тодоров. Костадинов беше отстранен след протести именно заради работата на полицията по случая.

И продължи – според него, мъката на майката на Димитър Малинов се използва от "Пловдивския нотариус", за да налага той интересите си в Пловдив. С това определение пред БНТ Тодоров посочи Иван Петлешков – кой е той, НАУЧЕТЕ: BIRD.bg: Фирма, свързана с Иван Петлешков, загуби дело за апетитна обществена поръчка

За финал обаче Тодоров си призна, че ако получи покана от експрезидента Румен Радев да участва в политическия му проект, ще я приеме.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Васил Костадинов убийство Румен Радев митко от пловдив Петър Тодоров Димитър Малинов Рангел Бизюрев Иван Петлешков предсрочни парламентарни избори 2026
