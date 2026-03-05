"Има риск за България": Тодор Тагарев обясни какви ракети има Иран и имаме ли система за защита

Иран разполага с голям арсенал от ракети от различни видове. Някои от тях може да достигнат България. Трябва много допълнителна информация. Има такъв риск. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на Нова телевизия. Той коментира думите на служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, който каза в сряда, че заради изстреляните ракети към Кипър и Турция, се „променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната".

"Ако има такъв случай ние сме защитени от системите на Турция", заяви Тагарев. Той обяви, че Иран удря страни, в които има цели на Израел и САЩ.

Относно системите ни за защита, Васил Данов от Атлантическия съвет обясни, че те са много остаряли - от 1989 г. По думите му „силите на НАТО пазят България“. „Пазейки техните самолети на нашето летище, пазят и нас“, каза той.

Тагарев обясни, че решението е за разполагане на американски самолети. „Министърът на отбраната може да вземе такова решение, но той незабавно трябва да информира Народното събрание, президента и всички, които са по веригата“.

Според Данов обяснението, че американските самолети на летище „Васил Левски“, са част от учение на НАТО, не е много убедително. Той е на мнение, че те са подсигуряващи за ударите в Иран.

На въпрос може ли да се случи атентат като в Сарафово преди години, Тагарев отговори, че ударите, които нанася Иран, са по страни, които са заплаха за тях. „Това са военни бази. Странно е, че се атакуват граждански цели, посолства на САЩ. Ние теоретично не можем да ги изключим на 100%, но те са малко и смятам, че няма база за притеснение“.