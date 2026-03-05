Любопитно:

Висока избирателна активност и до 5 партии в следващото НС: Проучване за пренареждане на картите с нов политически играч

05 март 2026, 8:18 часа 44 прочитания 0 коментара
Висока избирателна активност и до 5 партии в следващото НС: Проучване за пренареждане на картите с нов политически играч

Избирателна активност над 50% и по-честни избори. Такива са нагласите на хората за предстоящия предсрочен вот на 19 април. Това показва последното изследване на социолозите от „Алфа Рисърч“. Изследването е проведено в периода 23 февруари – 2 март и е част от регулярния мониторинг на „Алфа Рисърч“. Реализирано е със собствени средства. Още: От Митко от Цалапица та до "Пловдивския нотариус": Бивш главен секретар на МВР влезе на политическото поле

Кой колко подкрепа събира?

Снимка: БГНЕС

Още: 15 партии и 12 коалиции се регистрираха за изборите на 19 април

55,1% от включилите се в изследването са отговорили, че със сигурност ще гласуват. 32,6% са посочили, че няма да гласуват, а 12,3% се колебаят.

„Зад тези 55% стоят около 3 милиона души, които са готови да дадат гласа си на 19 април“, обясни в „Тази сутрин“ социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова.

По думите ѝ се наблюдава „охлаждане“ на желанието за участие във вота спрямо края на миналата година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проучването показва, че на първо място е партията на Румен Радев с 32,6%. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,7% подкрепа, а трети са ПП-ДБ с 12,6%. Четвърти са „ДПС-Ново начало“ с 9,6%, а пети са „Възраждане“ с 6,4% подкрепа.

БСП към момента са под 4-процентната бариера с 3,6% подкрепа.

„Зад тези 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП. Втората по-съществена група са бивши симпатизанти на партии, които се определят като радикални, популистки, националистки. Тук са „Възраждане“ в най-голяма степен. В по-малка степен партии като МЕЧ, „Величие“, ИТН. И 1/3 съществена група от потенциални гласоподаватели са хора, които не са гласували в последните парламентарни избор“, посочи Петрова.

Още: Николай Попов уверен, че "Сияние" ще влезе в парламента

Изследването е проведено в периода 23 февруари – 2 март и е част от регулярния мониторинг на „Алфа Рисърч“. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Румен Радев политическа партия Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 оставка Румен Радев
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес