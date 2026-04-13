Как да се рестартирате енергийно през пролетта, за да отворите живота си за нови преживявания

През пролетта прочистването на тялото и душата от всичко, което не е полезно за нас, винаги е гореща тема.

Ако чувствате, че всичко е твърде много за вас, ето как да се отървете от всички токсини по всякакъв начин....

Чувстваш се сякаш ти е писнало от всичко - тялото ти страда от излишни вещества, циркулиращи през него, умът ти е отровен от постоянни тревоги или, още по-лошо, от вампири, които непрекъснато източват енергията ти, душата ти желае нещо чисто, свободно и постоянно си в разгара на невъзможни изисквания, които не те правят щастлив...

Време е за обща детоксикация и натрупване на положителна енергия във вас. Така че нека започнем по ред.

Първата стъпка е анализът. Но бъдете честни и кратки, не навлизайте в прекалено много подробности. Обърнете внимание къде ви дразни и какво наистина ви притеснява.

Започнете с най-простото, което е вашето тяло. Намерете място, което е красиво и скъпо за вас, и преминете през тялото си с ума си. Преминете през всяка негова част и усетете къде е напрегната, къде е заседнала, къде е претоварена, къде може да изпитва болка.

Отпуснете се и се отървете от всичко, което чувствате, че не ви е от полза. Трябва да сте напълно фокусирани върху себе си, върху вътрешното си аз, върху духа си и всичко това ще ви даде решението отвътре. Обяснението не е важно, не е нужно да знаем всичко защо нещо е такова, каквото е, а просто да се доверите на вътрешния си глас, защото не е грешно. И се отървете от всичко, което може да не ви е приятно.

Имайте смелостта да си признаете, ако нещо не е наред. След като сте преминали през първоначалния анализ и сте забележили къде е напрежението (или дисхармонията) в тялото ви, фокусирайте енергията си върху него. Изпращайте на себе си (или особено на тази част) позитивни, красиви мисли и обичайте себе си. Внушавайте си, че обичате и подкрепяте себе си. Удивително е колко много работи. Доверявайте се на себе си и на вътрешния си водач повече, отколкото на когото и да било отвън. Защото кой ще знае по-добре от вас самите какво наистина е вътре във вас и как се чувствате.

След това можете да предприемете някои по-конкретни външни стъпки. Те най-често са свързани с това, с което влизате в контакт, както и с това, което внасяте в себе си.

Вашата личност, материална форма и съзнание са едно цяло. Уважавайте това.

Избирайте храни, които са очевидно полезни за вас, въз основа на вашите собствени критерии, и консумирайте както качествено, така и количествено това, което ви подхожда. Как ще разберете?

Отново решението е ясно предложено – просто се вслушайте в себе си отвътре. Винаги си задавайте въпроса навреме: Как ме кара това да се чувствам? Доставя ли ми удоволствие? Не в смисъл на някакъв хедонизъм, а в смисъл на баланс. Отново, най-добрият отговор ще дойде от вас самите. Ваше е само да го следвате. За да можете да направите това, трябва да сте БУДНИ през цялото време.

След консумацията на материала, можете да преминете към разбиране на взаимоотношенията си с други хора. Бъдете сигурни, че ако сте напълно честни със себе си, ще забележите редица ненужни движения, които само ви вредят или отнемат енергия. Същият въпрос отново е на дневен ред, само че ще го свържете с определени ситуации и хора.

Изводът е очевиден – всички тях и всичко, което ви кара да се чувствате зле (и само вътрешният ви глас ще може да ви го каже), веднага отхвърлете, отделете се от тях, дистанцирайте се от тях и подобни хора. Не сте длъжни да отговаряте на никого или да обяснявате защо е така, единственият, който има право на този отговор, сте вие ​​самите, на самите себе си.

Затова просто следвайте вътрешния си глас.

Бъдете сигурни, че хората, които ви уважават и/или обичат, ще могат да разпознаят вашия импулс и за какво става въпрос, и няма да се нуждаят от допълнителни обяснения. Що се отнася до останалите, така или иначе не ви трябват. Нека се забавляват сами. Нека черпят собствена енергия.

Лекотата, която ще започнете да усещате след прилагането на тези две първоначални стъпки, ще бъде допълнителна мотивация за вас просто да продължите.

Следващата стъпка е да бъдете последователни във всичко това и да следвате отварянето и откритостта, които ще започнат да се появяват в живота ви.

Със сигурност ще ви донесе новини, които не сте могли да получите преди, поради блокирането на лоши енергии, от които сега се освобождавате. Ще започнат да ви се случват нови, вълнуващи и скъпи неща, тъй като ще започнете да влизате в контакт с хора, които ще ви карат да се чувствате добре. Няма значение колко бързо или бавно ще се осъществи този процес. Той със сигурност ще започне веднага щом се детоксикирате от старото.

Запомнете, ключовият въпрос винаги е как се чувствате по отношение на нещо и вътрешният глас, който безпогрешно ви дава насоки как сте и накъде трябва да се насочите.

Игнорирайте всичко останало извън вас. Защото този блестящ глас вътре в вас е единственият правилен отговор на вашите, на вашите въпроси. От вас зависи винаги да го следвате. Повтаряме, бъдете будни.