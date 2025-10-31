Как хакерите могат да разбият паролите ви - и как да ги спрете

В дигиталната ера личната ни информация е по-ценна и по-уязвима отколкото в близкото минало. Малки навици могат да превърнат всекидневните ни онлайн дейности в лесна мишена за кражба на данни, но за щастие с няколко прости, но ефективни мерки можете значително да повишите своята сигурност.

4 съвета за онлайн сигурност

Използвайте сложни пароли

Най-добрият начин за повишаване на сигурността на паролите е използването на по -сложни комбинации. Това означава да ги правите по-дълги, да пропускате често срещани фрази и да използвате повече видове знаци, включително малки букви, главни букви, цифри и препинателни знаци.

Ако доведем тази логика до крайност, ще осъзнаем, че най-сигурната парола не е тази, която е измислена от човек, а тази, която е генерирана на случаен принцип. Уеб браузърите са способни да генерират произволни пароли за потребителя, а има и много други приложения за тази цел.

Използването на произволно генериран низ от символи прави практически невъзможно за хакер да отгатне паролата или да я получи чрез груба сила. Единственият недостатък е, че това прави паролата много по-трудна за запомняне, така че ще трябва да бъде записана или съхранена някъде по друг начин.

Двуфакторно удостоверяване

За чувствителни данни, като банкови сметки, винаги трябва да използвате метод за двуфакторно удостоверяване. 2FA забранява на всеки да има достъп до акаунта, докато не може да потвърди самоличността си като законен собственик, като отговори на текстово съобщение на телефона си, имейл на вашия адрес или като въведе код в специално приложение за 2FA.

Двуфакторното удостоверяване повишава фактора на сигурност експоненциално, защото дори хакер да е откраднал тази парола, той няма да може да влезе, освен ако не е компрометирал и втория имейл акаунт или не е получил физически достъп до вашия смартфон.

Естествено ще ви отнеме повече време, за да влезете с 2FA, но добавената сигурност би трябвало да си заслужава, за да защитите чувствителните данни.

Никога не използвайте една и съща парола за множество акаунти

Освен използването на често срещани пароли, най-лошата възможна практика за сигурност е да се използва една и съща парола многократно. Причината е проста: Ако хакер получи една от вашите пароли, като я закупи на пазар в тъмната мрежа или по друг начин, той може лесно да намери и да получи достъп до други акаунти, които използват тази парола, чрез метод, наречен „credential stuffing“.

При атака с „credential stuffing“, хакерът изпълнява скрипт, който приема паролата и автоматично я копира на стотици други уебсайтове, за да се опита да получи достъп. Тези атаки имат много нисък процент на успех, но остават често срещани, защото са толкова лесни за изпълнение.

Ако използвате точно една парола само за един онлайн акаунт, тогава шансовете да станете жертва на една от тези специфични атаки са абсолютни нула.

Бъдете организирани с мениджър на пароли

Ако най-сигурните пароли се генерират на случаен принцип и не можем да използваме една и съща парола в множество акаунти, тогава как всъщност се предполага, че ще запомним всички тези пароли?

Ето къде се намесва програма за управление на пароли. Тя ефективно премахва паметта от уравнението, като заключва всички ваши сложни пароли зад една главна парола.

Повечето популярни уеб браузъри днес включват вградени мениджъри на пароли, които са много удобни, защото свързват всяка парола с един акаунт и могат автоматично да попълват паролите ви в движение. Те могат също така да мигрират всички ваши запазени пароли към нова машина, когато влезете в същия акаунт в браузъра.

Ако обаче онлайн сигурността е от първостепенно значение за вас, тогава трябва да избягвате използването на мениджър на пароли, който има онлайн достъп. Най-сигурните мениджъри запазват паролите само на локалната ви машина, а не на сървър. Съществуват и специални устройства за управление на пароли, които функционират подобно на калкулатори и нямат интернет връзка.

Когато използвате криптиран мениджър на пароли, е изключително важно да запомните основните идентификационни данни за вход, в противен случай може да загубите достъп до всички останали пароли. Може да е полезно да запишете основната парола на лист хартия като резервен вариант. Този лист хартия обаче трябва да се съхранява някъде далеч от компютъра, където не е лесно да се открие, и за предпочитане да се осъществява достъп с помощта на физическа ключалка.

