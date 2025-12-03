Какви играчки НЕ трябва да се слагат на елхата тази година - Огненият кон няма да ги хареса

Символът на предстоящата 2026 година е Огненият кон. Той е енергичен, свободолюбив и благороден. За да привлечете късмета на покровителя на годината, си струва да избягвате определена украса на дома и коледната елха, която може да „не се хареса“ на този силен и темпераментен знак. Ето кои играчки е най-добре да избягвате, когато украсявате коледната елха тази година.

Какви играчки не трябва да се слагат на елхата тази година?

Твърде много и лъскави играчки също трябва да се избягват според експертите по Фън Шуй. Конят е животно, което цени естествеността и хармонията. Твърде много блясък, както и твърде много ярки цветове, могат да създадат атмосфера на суета. Това е в голямо противоречие с балансираната природа на символа на 2026 година.

Играчките с огнена тематика също трябва да се избягват. Въпреки че 2026 г. се свързва с огнена енергия, символът на настъпващата година не обича прекомерното натрупване на „огнени“ елементи. Затова е по-добре да не използвате за украсата на елхата фигурки с пламъци, факли за играчки или декор с агресивна червено-оранжева символика до 2027 г.

Декорации с изображение на хищници също трябва да се избягват. Конят е животно, което естествено избягва опасността. Фигурите на вълци, лъвове, хищни птици или други „хищници“ могат символично да създадат атмосфера на напрежение.

Играчките от тежък метал или в металически цвят също трябва да се избягват. Конете не обичат ненужни ограничения и „бремета“. Ето защо е по-добре да замените играчките с прекомерна тежест, металните дрънкулки или с тежки елементи с по-леки, по-топли и по-естествени.

Счупените или много старите играчки също няма да се харесат на Огнения кон. Като всеки благороден символ, Конят не обича небрежност. Играчки с пукнатини, избелял цвят и отчупени части е най-добре да оставите настрана и да не ги използвате за украсяване на коледната елха.

Украсете елхата с това, за да привлечете желаното през 2026