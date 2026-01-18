Богати на магнезий храни

Приемът на магнезий играе ключова роля в предотвратяването на сърдечни заболявания, диабет, остеопороза и неврологични разстройства. Ето някои практични трикове за естествено повишаване на нивата на магнезий и как да го направите безопасно.

Магнезий при нерви и стрес: Кога е най-добре да се приема

Според Journal of Nutritional Science , дефицитът на магнезий има разпространение от 15% до 40% сред възрастни, бременни жени и деца. Магнезият играе ключова роля за дългосрочното здраве, тъй като помага за поддържането на над 300 биохимични реакции, включително производството на енергия, мускулната и нервната функция, регулирането на кръвното налягане и здравината на костите. Няколко проучвания потвърждават, че той играе ключова роля в предотвратяването на сърдечни заболявания, диабет, остеопороза и неврологични разстройства. Човешкото тяло показва редица признаци, които могат да покажат дали има ниски нива на магнезий, като умора, мускулни крампи, лош сън и високо кръвно налягане. Ако изпитвате тези симптоми, е важно да поддържате здравословни нива.

Ето някои практични трикове за естествено повишаване на магнезия, но тези трикове могат да работят само за хора, които имат граничен дефицит. Ако случайно изпитвате тежък дефицит на магнезий, тогава се нуждаете от медицинска намеса за ефективно лечение.

Още: По кое време на деня е правилно да се приема магнезий

1. Яжте листни зеленчуци

Има няколко хранителни добавки, които могат да повишат нивата на магнезий в организма. Двете най-търсени листни зелени растения, които могат лесно да се консумират, са спанакът и амарантът , чиито семена и листа са хранителни кладенци. Индийските листни зелени растения се предлагат в различни разновидности и форми в зависимост от това къде се отглеждат и трябва да се консумират особено през сезона си. Ето как различните листни зелени растения могат да помогнат за повишаване на нивата на магнезий, според проучвания , на 100 г:

Спанак : 79 до 87 мг

Листа от амарант : 55 до 60 мг

Още: Ниските нива на магнезий - Лош сън, тревожност и постоянна умора?

Мети : 51 до 59 мг

Моринга : 24 до 45 мг

Батуа : 43 до 48 мг

Ето няколко практични съвета, за да сте сигурни, че листните зеленчуци ще станат част от вашата диета:

Още: Кой ТРЯБВА да приема магнезий?

Уверете се, че поне една консумирана порция съдържа някаква форма на листни зеленчуци. Например:

Можете да ядете палак ки сузи за обяд или вечеря, за да получите тласък на магнезий.

Уверете се, че разнообразието от традиционни индийски храни, използващи листни зеленчуци, е равномерно разпределено в хранителните планове.

2. Включете ядки и семена

Още: Кои билки са най-богати на магнезий?

Здравословните хранителни добавки, като ядки и семена, могат да осигурят на организма магнезий, когато се консумират в желаните количества. Ядки като бадеми, ленено семе, кашу, орехи, шамфъстък и световно достъпни ядки като бразилски орехи, кедрови ядки и лешници също съдържат големи количества магнезий. Ето точно разпределение, което може да ви помогне да създадете комбинация, която да захранва тялото ви с достатъчно магнезий, според проучвания :

3. Добавете пълнозърнести храни и бобови растения

Диетата ви трябва да е разнообразна и научно балансирана, за да осигурите здравословна доза магнезий в тялото си. Включването на пълнозърнести храни и бобови растения може да бъде един такъв начин за естествено повишаване на нивата на магнезийня с накиснати семена от мети

4. Пийте вода, богата на магнезий

Новата тенденция за консумация на вода, обогатена с витамини и минерали, набира скорост, тъй като обикновената питейна вода не може да осигури адекватни хранителни вещества. Една такава вода е водата с добавен магнезий, която съдържа допълнително количество магнезий за подобряване на цялостното здраве и благополучие. Но видът на добавения минерал има значение, ако е добавен от доставчика на производствената вода. Това не е естествен източник на магнезий, който може лесно да се абсорбира ефективно от организма. Този трик може да бъде полезен само за хора, на които е препоръчано да го приемат въз основа на физиологията на тялото си, за да произвеждат достатъчно магнезий