Какво е Шуманов резонанс и защо е толкова важен?

През 50-те години на миналия век немският физик Винфрид Ото Шуман започва изследвания, за да открие дали Земята има пулс или честота. Неговата хипотеза се основава на предварителни знания, които е имал: когато една сферична форма, като Земята, е вътре в друга сферична форма, като нейната йоносфера, между тях задължително се създава електрически заряд или напрежение.

Тъй като отрицателно заредената Земя се намира в положително заредената йоносфера, там всъщност се произвежда заряд, което означава, че Земята има своя собствена честота или пулс. Това е, което древните индийски риши са наричали първичния звук на вселената или ом.

Шуман математически изчислил, че между йоносферата и земната повърхност съществува резонансна електромагнитна вълна с честота 7,83 Hz. Този резонанс е наречен на негово име – резонанс на Шуман.

Още от началото на света Земята всъщност е обграждала и защитавала всички същества, живеещи на нея, със своя електромагнитен пояс. Неговата честота има силен положителен ефект не само върху нас, хората, но и върху всички останали живи организми на планетата.

Ролята на мълнията в измерването на честотата

Интересен факт е, че Шумановият резонанс е тясно свързан с електрическата активност в атмосферата, а именно мълниеносната активност. Във всеки един момент в небето над Земята се образуват около 2000 гръмотевични бури, а всяка секунда се случват около 50 светкавици.

Шумановият резонанс се възбужда от електрическия разряд на мълния в кухината между Земята и йоносферата. След това, по време на мълниеносна активност, може да се измери специфичният атмосферен сърдечен ритъм на Земята или честота от 7,83 Hz.

Според оценки на някои учени, като например Грег Брейдън, поради повишеното съзнание у хората, вибрацията на Земята се увеличава и съответно се увеличава и честотата ѝ (честоти от 14 до 33 Hz се споменават още като резонанс на Шуман).

Честота на здраве, мир, медитация и креативност

Нашето физическо, психическо и емоционално здраве зависи от честотата на Земята, както са потвърдили изследванията. Експерименти са показали силната ни връзка с магнитната честота на Земята.

Например, по време на един експеримент, участниците били поставени в среда, в която били лишени от контакт с естествената честота на Земята от 7,83 Hz.

Резултатът беше следният: освен че се чувстваха много зле, те имаха мигрена, изпитваха емоционален стрес, нарушиха цикъла си на сън и бодърстване и бяха изложени на множество други здравословни проблеми.

Регенерация и заздравяване на клетките

Шумановият резонанс е и честотата на нашите алфа и тета мозъчни вълни. Той перфектно съответства на нашето същество и е една от причините, поради които се чувстваме толкова спокойни, когато сме в директен контакт с повърхността на планетата или когато сме в естествената си среда.

Когато мозъкът ни е „настроен“ на алфа и тета вълни, ние сме отпуснати, сънливи и се чувстваме спокойни. Това е състояние на медитация, спокойствие и креативност. Това са честотите, от които се нуждаем за клетъчна регенерация и изцеление.

За съжаление, живеем във време на бърз технологичен напредък, с устройства и станции, излъчващи все по-мощни електромагнитни вълни. Тези вълни нарушават честотата на нашата планета и на самите нас.

Честотите на електромагнитните вълни от Wi-Fi, смартфони и телевизори варират от 30 000 Hz до 300 милиарда Hz.

Не е чудно, че хората в големите градове, където технологиите са вездесъщи, се чувстват толкова зле, апатични, раздразнителни, ядосани и депресирани. И колкото повече сме „бомбардирани“ с подобни неестествени честоти, толкова повече копнеем за естествената земна честота от 7,83 Hz, която ни връща в баланс и има лечебен ефект върху нас.

Ползи от земната честота върху нашето здраве:

успокоява и отпуска

подобрява паметта и концентрацията

стимулира клетъчната регенерация

възстановява баланса

насърчава заздравяването

повишава устойчивостта на стрес

заземяване

Някои статистически анализи и проучвания показват, че силното нарушение на Шумановия резонанс, което включва или голямо увеличение, или намаляване на тази честота, може да допринесе за различни заболявания, като рак, хипертония, болест на Алцхаймер, заболявания на репродуктивните органи, левкемия.

Как да се свържем със земната честота

Ако се чувствате тревожни, раздразнителни или тревожни, поглезете се с излизане сред природата възможно най-често. Ходете боси, докосвайте и прегръщайте дървета, подремвайте в тревата, плувайте в река или море, гледайте звездите през нощта...

Стойте често в тишина, за да се отворите за най-фините вибрации, вслушайте се в звуците, които идват от тишината на земните недра. Усетете ритъма на вашата планета и нашата.

Докато слушате гласа на Земята, почувствайте и осъзнайте как сърцето ви и вибрацията на планетата нежно и хармонично пулсират в един и същ ритъм.