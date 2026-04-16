"Парад на планетите" през април 2026: Кога и как да го видите

През април жителите на Земята ще могат да наблюдават рядко астрономическо явление - парад от три планети. Сатурн, Марс и Меркурий ще образуват гъсти образувания в източното небе точно преди изгрев слънце. Очаква се небесните тела да променят позициите си, преминавайки от диагонална линия към компактен триъгълник. National Geographic пише за това.

Най-доброто време за наблюдение на "парада на планетите" през април 2026

Активната фаза на явлението вече започна на 12 април. През този период планетите се появяват над източния хоризонт на разстояние приблизително шест градуса една от друга. Най-динамичното зрелище ще се случи между 16 и 21 април, когато разстоянието между обектите ще намалее до два до три градуса. Точно това е най-подходящото време за наблюдение на "парада на планетите".

Астрономите разграничават три основни етапа на промяна на формацията:

В периода 16-19 април: Сатурн, Марс и Меркурий образуват ясен триъгълник (пирамида) ниско над хоризонта.

На 20 април планетите ще се подредят в диагонална линия, която може да се види напълно с обикновен бинокъл.

В периода 21–23 април небесните тела отново ще образуват триъгълник, след което постепенно ще започнат да се отдалечават едно от друго.

Съвети за наблюдатели

Явлението ще бъде видимо с невъоръжено око при ясно небе приблизително 30 минути преди изгрев слънце. За наблюдение на Нептун, който ще бъде над основните участници в парада, ще е необходим телескоп. Експертите предупреждават, че използването на всякакви оптични инструменти трябва да се прекрати веднага щом слънцето започне да се издига над хоризонта.

За най-добро наблюдение се препоръчва да изберете места с открит хоризонт на изток – бреговете на водни басейни, крайбрежието или равнинните пейзажи. За разлика от слабите звезди, планетарният парад ще бъде видим дори в градове и предградия.

Допълнителни явления в нощното небе

В допълнение към планетарния парад, април предлага благоприятни условия за наблюдение на ядрото на Млечния път. Галактическият център става видим около 1:00 ч. сутринта и достига най-добрата си позиция – вертикално над южния хоризонт, между 3:00 и 4:00 ч. сутринта. Обектът изчезва приблизително 90 минути преди зазоряване, точно преди планетарното трио да се появи в небето.

Припомняме, че учените откриха нов метеорен поток, възникнал след разпадането на астероид близо до Слънцето. Земята прелита през неговите отломки, които изгарят в атмосферата и създават ярки проблясъци.

