Какво е тиквата – плод или зеленчук?

Тиквите, както и други американски растения, първоначално са били приемани с повишено внимание и са били използвани като храна за свине. Но с течение на времето както в Европа, така и в Азия са започнали да оценяват достойнствата и добродетелите на тиквата.

Днес в различни страни не само месестата ѝ пулпа се използва като храна, но и цветовете, листата и семената ѝ. Пулпата се добавя към супи и каши, смила се на кайма и се прибавя към месни ястия, пече се на пайове, приготвя се сладко, изцежда се сок и се използва за производство на олио.

Италианците я използват като пълнеж за равиоли и пържат тиквените цветове, азиатците правят супи с листата, а в Съединените щати тиквен пай се пече за Деня на благодарността.

На 12 октомври 2014 г. ново постижение беше добавено към Книгата на рекордите на Гинес: най-голямата тиква в света, тежаща 1054,01 кг. Тя е отгледана от швейцареца Бени Майер. Това постижение е още по-забележително, защото родното място на тиквата е Америка, а не Европа.

През 2021 г. в Италия е отгледана тиква с тегло 1226 кг. Това постижение беше официално включено в Книгата на рекордите на Гинес.

Различни гледни точки

За да отговорим честно и без объркване на въпроса дали тиквата е зеленчук или не, си струва да разгледаме тиквите от различни гледни точки: ботанически, кулинарно и в ежедневието.

Какво е тиквата от ботаническа гледна точка?

Строго според ботаническата класификация, тиквата изобщо не е зеленчук, а вид горски плод. Пъпешите и дините също официално се считат за горски плодове. Същата ситуация важи и за доматите, които учените класифицират като горски плодове, но домакините определят като зеленчуци.

Тиквите принадлежат към семейство Тиквови (Cucurbitaceae), което включва и други техни роднини: краставици, тиквички, пъпеши, дини. Плодовете на тези култури ботанически се наричат ​​тиквови, като се отбелязва морфологичното им сходство с горските плодове, но самите те се класифицират като зеленчуци. В ежедневието тиквичките и краставиците обикновено също се считат за зеленчуци, докато пъпешите и дините се свързват с плодове. Тиквата заема гранична позиция тук, тъй като се използва широко в готвенето за приготвяне на голямо разнообразие от ястия, включително сладки десерти.

Какво е тиквата от кулинарна гледна точка?

В кулинарията тиквата традиционно се счита за зеленчук. Това се дължи на нейния вкус, употреба и свойства. Тя не е много сладка и се използва по-често в супи, гювечи, туршии и яхнии, отколкото в десерти. Освен това, тиквата е добър източник на фибри и витамини, което я прави здравословно допълнение към ежедневната диета.

Защо тиквата често се идентифицира погрешно?

Объркването възниква от сблъсъка на две различни класификационни системи: научна (ботаническа) и приложна (кулинарна). Човешкият мозък предпочита прости и разбираеми категории.

Но природата не се подчинява на нашите кулинарни правила. Тиквата, подобно на доматите, се намира на кръстопът: ботаниката казва едно, а нашето небце сочи друго. Към объркването се добавя и фактът, че някои сортове тикви се използват за приготвяне на най-сладки пайове и дори се съчетаван с мед.

По принцип, ботаниците дават на плодовете сложни имена въз основа на тяхната структура. Е, тиквата принадлежи към специално семейство големи, твърди плодове, наречени „Тиквови“. Това семейство включва също диня, пъпеш, тиквички и дори краставици! Всички те са роднини. Следователно може да се каже, че тиквата е специална – най-голямото и твърдо „тиквово“ растение в света. Но за да я различат от родствениците й, учените са измислили по-особено, точно име за нея, което определя и целия й род – „тиква“. А в кухнята я наричаме ту зеленчук, защото правим супи и гарнитури с нея, ту плод – когато готвим вкусни сладкиши.

