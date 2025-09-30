Кметът на София иска спешни становища за Симеоновския лифт

Столичната община изпрати официални писма до Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и до Дирекция “Природен парк Витоша“ във връзка с постъпила идейна разработка за реконструкция на кабинковата въжена линия “Симеоново – Алеко“.

С цел обезпечаване на експертна оценка и координация между компетентните институции, кметът на София Васил Терзиев поиска становища за необходимите стъпки за съгласуване и реализиране на проекта, съобщиха от "Московска" във вторник сутрин.

“Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни. Само с общи усилия и ясна координация можем да си върнем достъпа до планината и да реализираме този стратегически проект. Планината е нашето неизползвано богатство, а възстановяването на Симеоновския лифт е ключова стъпка към това тя отново да стане част от ежедневието на града“, подчерта кметът Васил Терзиев.

Столичната община очаква експертните становища, за да бъдат предприети следващите стъпки по съгласуване и придвижване на проекта.

