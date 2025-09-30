Има ли корупция в ПП: Асен Василев готов да отиде доброволно на разпит

„Доказателства по делото „Благомир Коцев“ де факто няма, а има „една жена каза“. В момента 6 млрд. евро за България са поставени в риск. Корупция в партията и в обществените поръчки няма. Направихме проверка и това, което се установи, е, че ситуацията е „една жена каза“. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред bTV. Още: "ПП е по-жива отвсякога": Асен Василев се закани на държавата с главно "Д"

Василев vs Пеевски - кой ще е крайният победител?

Той добави, че нито прокуратурата, нито антикорупционната комисия го е викала на разпит. „Това, което ще направя тази седмица, е да ги помоля да ме разпитат. Това е изключително важно, защото виждаме нарочно бездействие от институциите, за да държат едни политически затворници в ареста. Това е диктатура с главно „Д“, а не държава с главно „Д“, категоричен бе Асен Василев. Той е на мнение, че Делян Пеевски дърпа конците на цялото правителство.

„Има направена система за оказване на натиск върху всички кметове, но натискът върху кметове на ПП е по-брутален, защото не се поддават. Ако Благомир Коцев се беше снимал под герба на Пеевски, нямаше да има никакъв проблем с правосъдието“, добави Василев. Той призова лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов сам да си вземе тениска в подкрепа на Благо Коцев, а не някой да му я даде.

Асен Василев заяви, че партньорите на ПП ще са българските граждани, ако правителството падне. "Алтернативата, която предлагаме на гражданите, е честна, справедлива и подредена държава", каза още той.

Василев обясни, че в ПП са се променили доста неща, особено в изпълнителния съвет на партията – има 9 от 12 нови членове в партията. „Като цяло промяната продължава и се променя на база на това какво се случва в политическата реалност на страната. В устава на партията винаги е имало председател и съпредседател. Много е трудно да си съпредседател, ако нямаш пълно доверие на човека, с когото ще си съпредседател. В момента за мен е по-лесно да бъде така – имам още един мандат и след 3 години ще има нов председател и съпредседатели на ПП“, поясни Асен Василев. Той добави, че в момента за него е важно ПП да има обща посока на развитие.

„Аз не виждам драматични проблеми. Големите промени дойдоха с промените в платформата и на база на тях изведохме напред 5 основни сфери на работа“, напомни лидерът на ПП. Василев заяви, че Кирил Петков бивш съпредседател на ПП и бивш министър-председател, ще се върне към бизнеса. Кирил Петков остава и в разширеното ръководство на партията, като неговия глас също ще се чува много.

На изричен въпрос дали ПП пак би подкрепила Румен Радев за президент, Василев отговори, че партията иска консенсусна кандидатура.

