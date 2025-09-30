Доживотен затвор за трафикант, осигурявал войници за армията на Путин в Украйна: Присъда от Ирак

Криминалният съд в иракския град Наджаф осъди на доживотен затвор мъж, който е осъществявал трафик на хора с цел те да станат войници за армията на руския диктатор Владимир Путин, която над 3,5 години се бие в Украйна. Това съобщава "Ал Джазира".

"Осъденият, заедно с други обвиняеми, е формирал групи и ги е изпращал да се бият в чужди държави за пари", заяви съдът в кратко изявление, добавяйки, че доживотната присъда е издадена въз основа на закон от 2012 г., който криминализира набирането или транспортирането на хора с цел експлоатация.

Още: Азербайджан задържа двама наемници от руската ЧВК "Вагнер"

Засега не е ясно кой точно е осъденият – знае се само, че е иракчанин. Все още не е публикувана и официалната присъда с пълния набор от мотиви. Според AP обаче осъденият се казва Рисан Фалах Камел. Няма информация кои други обаче са заподозрени, разследвани и обвинени като част от престъпната група, за която се говори в присъдата на Камел.

В началото на септември, 2025 година, комисията по външна политика на парламента в Ирак призна, че иракчани се бият в редиците на руската армия в Украйна. Тогава комисията обяви, че Ирак ще предприеме допълнителни действия и ще разследва такива случаи, за да ги спре. Според иракски медии, до няколко хиляди души се бият за армията на Путин в Украйна. Основният мотив – да опитат да стигнат до Европа и там да си уредят живота.

Още: Руски наемници, ескортиращи злато в Мали, са атакувани от джихадисти: Минимум 30 убити в престрелката