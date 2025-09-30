Денис Родман: Бях с Путин и 15-20 момичета (ВИДЕО)

Денис Родман завинаги ще остане един от неповторимите персонажи в НБА. Въпреки че остави своя отпечатък в спорта като машина за борби и защитник, който можеше да опази дори най-емблематичните играчи като Майкъл Джордан, Карл Малоун и Лари Бърд, Родман продължи да попада в заглавията на медиите дълго след края на кариерата си, главно заради хората, които наричаше приятели.

В популярно интервю той си спомни някои моменти, които е споделил с Владимир Путин. Самото споменаване на името на руския диктатор извиква образи на стоик, авторитарен лидер, който не е от хората, които обичат социални събирания или безгрижни закачки. Родман обаче разкри, че зад затворени врати Путин всъщност обича да организира пищни, изпълнени със забавления партита.

Путин и 15-20 руски манекенки

Бившата баскетболна звезда си спомни за посещение в Русия, където бил изумен от неочакваните изненади на едно парти, на което присъствал. "Направих нещо в Русия с Путин. Той е лудо ко*еле", заяви Родман. "Бях с него, имаше 15-20 момичета, модели, нали? И Путин ни закара с Ламборгини до един хотел. Това е истинска история, хора", продължи той. "Отидох на това модно ревю. Боже, всички тези момичета просто седят там, красиви ши*ани руски модели. О, Боже мой, по дяволите. Все едно... мислех си, че е някаква мафиотска сбирка."

Гледката сигурно е била като рай за мъж като Родман, с неговия добре познат апетит за партита и красиви жени. Това вероятно е било изненада, предвид репутацията на Русия на Запад. В същото време, Денис призна, че си е прекарал страхотно и не е изненада, тъй като никога не е отказвал възможности да се запознае с нови хора и да преживее нови неща, пише БГНЕС.

Припомняме, че през 2022 г. Денис Родман заяви, че ще пътува до Русия, за да лобира за освобождаването на баскетболистката Бритни Грайнър, която бе осъдена на девет години затвор за притежание на наркотици.