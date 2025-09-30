Войната в Украйна:

След поискания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: „Да, България“ предлага и ДАИ да носят боди-камери

30 септември 2025, 09:09 часа 502 прочитания 0 коментара
След поискания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: „Да, България“ предлага и ДАИ да носят боди-камери

След скандалния случай с поискан подкуп от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс у нас, от "Да, България" внесоха законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите. Законопроектът изисква, при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата, служителите на ИААА да имат включени боди-камери.

ОЩЕ: Синдикатите в "Автомобилна администрация": Подкупът от екипа на Роби Уилямс е дирижиран от високо ниво в агенцията (ВИДЕО)

От партията заявяват, че това, което "всияки видяха с камионите на Роби Уилямс, едва ли е изолиран случай", и припомнят, че преди десетина години беше хванат бивш шеф на ИААА със стотици хиляди в кеш в гардероба.

От "Да, България" настояват законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото "усещането за корупция", както в ГЕРБ наричат "поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че тази сутрин министърът на транспорта Гроздан Караджов каза в ефира на БНТ, че ДАИ ще отиде към МВР и служителите ѝ ще носят боди-камери, което е решение на Министерския съвет. "До края на годината мисля ще стане", каза транспортният министър. ОЩЕ: Корупция и рекет преди Роби Уилямс: Има и по-лошо в ДАИ, върви "почистваща операция"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
ДАИ Роби Уилямс ИА Автомобилна администрация Гроздан Караджов подкуп Да България боди камера
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес