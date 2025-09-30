След поискания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: „Да, България“ предлага и ДАИ да носят боди-камери

След скандалния случай с поискан подкуп от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс у нас, от "Да, България" внесоха законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите. Законопроектът изисква, при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата, служителите на ИААА да имат включени боди-камери.

ОЩЕ: Синдикатите в "Автомобилна администрация": Подкупът от екипа на Роби Уилямс е дирижиран от високо ниво в агенцията (ВИДЕО)

От партията заявяват, че това, което "всияки видяха с камионите на Роби Уилямс, едва ли е изолиран случай", и припомнят, че преди десетина години беше хванат бивш шеф на ИААА със стотици хиляди в кеш в гардероба.

От "Да, България" настояват законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото "усещането за корупция", както в ГЕРБ наричат "поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава".

Припомняме, че тази сутрин министърът на транспорта Гроздан Караджов каза в ефира на БНТ, че ДАИ ще отиде към МВР и служителите ѝ ще носят боди-камери, което е решение на Министерския съвет. "До края на годината мисля ще стане", каза транспортният министър. ОЩЕ: Корупция и рекет преди Роби Уилямс: Има и по-лошо в ДАИ, върви "почистваща операция"