Изгубеният храм в Древен Египет: Учените отриха астрономическа обсерватория на 4500 години

В Абу Гураби, Египет, археолози откриха останките на величествен храм, посветен на бога на слънцето Ра, който е бил погребан под Нил повече от 4500 години. Структурата с площ от 1000 квадратни метра е служила не само като светилище, но и като древна астрономическа обсерватория. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Древна астрономическа обсерватория на 4500 години в Египет

Учени откриха останки от египетски храм, датиращ отпреди приблизително 4500 години, чийто покрив е бил използван в древността за наблюдение на небесни явления. Археологическата находка е направена в района на Абу Гураб, приблизително на 14 км южно от Кайро и на 8 км западно от Нил. Структурата, която изследователите описват като „масивна“, е обхващала повече от 10 000 квадратни фута (около 1000 квадратни метра) и е била посветена на Ра, бога на слънцето и създател на всичко в света.

Прочетете също: Всичко, което знаем за Древен Египет, е грешно: Неочаквано откритие променя историята

Храмът е построен по заповед на фараона Нюсерре Ини, който е управлявал приблизително от 2420 до 2389 г. пр.н.е. по време на Петата династия на Древен Египет.

Според Министерството на туризма и антиките на Египет, комплексът е разполагал с публичен календар с религиозни събития, издълбан в камък, както и с покрив, използван за астрономически наблюдения.

Снимки от мястото на разкопките показват редица добре запазени артефакти, включително фрагменти от стени с йероглифни надписи и множество фрагменти от керамични съдове.

„Благодарение на уникалния си архитектурен дизайн, това е един от най-големите и забележителни храмове в долината. Открити са и висококачествени резбовани каменни фрагменти, изработени от бял варовик, както и голямо количество керамика“, отбеляза министерството.

Астрономия на древни орачи положила основите на властта на фараоните

Самият археологически обект е бил известен на учените от 1901 г., когато е бил идентифициран от немския археолог Лудвиг Борхард, но високите нива на подпочвените води са направили невъзможни пълномащабните разкопки. Ситуацията се промени по време на нова вълна от изследвания, започнала през 2024 г. - тогава археолозите успяха да открият повече от половината от храма, който отдавна е бил заровен под седименти, съобщава министерството.

По време на работата изследователите открили входната част на конструкцията, включително оригиналния под и останките от кръгла гранитна колона, която вероятно е била част от входния портик.

Освен това бяха разкрити фрагменти от оригиналната каменна облицовка на стените на коридора, както и други архитектурни детайли, като гранитни плочки и конструкции на врати.

Археологическата мисия откри и останки от вътрешни стълбища, които са водили до покрива в северозападната част на храма и вероятно са служили като допълнителен вход, както и наклонен проход, за който се смята, че е свързвал храма с Нил или един от неговите ръкави.

„Покривът на храма в долината вероятно е бил използван за астрономически наблюдения, но не и за празнични церемонии“, обясни археологът и съдиректор на разкопките Масимилиано Нуцоло.

В същото време долният слой на конструкцията „е бил използван като място за лодки, приближаващи от Нил или, по-вероятно, от един от страничните му канали“.

Находките на експедицията включват уникална колекция от предмети, включително две дървени фигурки от настолната игра „Сенет“, популярна в Древен Египет и често сравнявана със съвременния шах.

„По този начин светилището по-късно е превърнато в жилище, а едно от любимите местни забавления вероятно е била играта на Сенет“, отбелязва Нуцоло.

Предварителните резултати от проучванията показват, че след завършване на култовата си роля, храмът постепенно се е превърнал в малко селище за местните жители.

По-нататъшни археологически проучвания могат да помогнат за по-доброто разбиране на историята на комплекса, преди той окончателно да бъде покрит от нилски седименти.

„Мисията се готви да продължи работата си през следващите сезони, за да изследва нови елементи от този важен археологически обект. Откриването на нови детайли значително ще подобри разбирането ни за произхода и развитието на слънчевите храмове в Древен Египет“, съобщава министерството.

Прочетете също: Чудото до пирамидите: Египет откри своята съкровищница за 1 милиард долара (ВИДЕО)