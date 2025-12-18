Какво се крие под Бермудския триъгълник: Учени откриха голяма аномалия в Океана

Учени откриха уникална „аномалия“ под Бермудските острови, каквато никога преди не е била откривана на нашата планета. Изследователи са открили гигантски скален слой с дебелина 20 километра под Бермудските острови. Това откритие може най-накрая да обясни мистериозния произход на архипелага в средата на Атлантическия океан. Това съобщава Lad Bible.

Аномалия под Бермудския триъгълник

За мнозина Бермудските острови се свързват предимно с Бермудския триъгълник – мистериозен регион в Северния Атлантик, придобил зловеща репутация поради легенди за изчезващи кораби и самолети. Повечето обяснения за тези събития обаче вече са открити и самата „мистерия“ се счита за разгадана.

Този път изследователите са се поинтересували не от това какво се случва над архипелага, а от това какво се крие дълбоко под него. Ново научно проучване откри мащабна геоложка структура под Бермудските острови в Северния Атлантик. В океанската кора под островите е открит скален слой с дебелина приблизително 20 км (12,4 мили) – феномен, който няма известни аналози в света.

Д-р Уилям Фрейзър от Carnegie Science във Вашингтон, окръг Колумбия, обясни какво прави това подводно скално образувание толкова специално.

„Обикновено под океанската кора трябва да има мантия. Но под Бермудските острови има друг слой, разположен под кората, в рамките на тектоничната плоча, върху която лежи архипелагът“, обяснява Фрейзър.

В момента учените не могат да определят точния произход на този изключително дебел скален слой под Бермудските острови. Фрейзър обаче смята, че това откритие може да помогне да се обясни защо самият архипелаг изобщо се издига над морското равнище.

Бермудските острови се намират на океанско издигане, но естеството на вулканичните процеси, които може да са го образували, остава загадка, тъй като последното регистрирано изригване тук се е случило преди приблизително 31 милиона години.

Напълно възможно е именно това древно изригване да е повдигнало значително океанското дъно, а откритата каменна аномалия е негово геоложко доказателство.

„Разбирането на места като Бермудските острови, които са геологически екстремни, ни помага да разберем по-добре по-малко екстремните региони. Това ни дава представа кои процеси на Земята са често срещани и кои са изключителни“, каза Фрейзър.

Припомняме, че океанографите са намерили рационално обяснение за легендарните изчезвания в Бермудския триъгълник, опровергавайки теориите за портали или НЛО. Смята се, че основната причина за бедствията са „блудните вълни“ – гигантски природни образувания, образувани от сблъсъка на мощни бурни фронтове от север и юг и урагани от Флорида. Въпреки мистичната си репутация, статистиката за инцидентите в този регион не е по-висока от средната, а самият „Дяволски триъгълник“ дори не е в списъка на най-опасните корабни зони, което доказва до голяма степен изкуствения и медийно обусловен характер на този мит.

