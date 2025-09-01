Войната в Украйна:

36% по-малко площ. Какво се случи с най-големия айсберг в света (СНИМКА)

36% по-малко площ. Какво се случи с най-големия айсберг в света (СНИМКА)

Най-големият айсберг в света А23а е загубил около 1 хил. кв. км площ през лятото и се е разцепил на няколко части, съобщиха от Арктическия и антарктическия научен изследователски институт. "От гигантския айсберг са се отцепили три огромни парчета с площад от 60 до 300 кв. км. За три зимни антарктически месеца айсбергът е загубил 36% от площта си", се казва още в съобщението.

Снимка: Getty images

През антарктическата зима айсбергът е изминал около 930 км и под влиянието на теченията е задминал остров Южна Георгия. В момента се намира на 70 км северно от него. През юни площта на айсберга надвишаваше 2,7 хил. кв. км. Сега площта му е 1,7 хил. кв. км, предаде Интерфакс.

През 1986 г. в момента на разрушаването на края на шелфовия ледник  Филхнер айсбергът А23а с площад над 4,1 хил. кв. км се откъсна от Антарктида. Шелфовият ледник Филхнер е открит на 30 януари 1912 г. и първоначално изследван от участниците в германската антарктическа експедиция ръководена от Вилхелм Филхнер и е наименуван в негова чест.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
