Какъв църковен празник е на 13 ноември и какво задължително трябва да се яде

Утре, 13 ноември, вярващите честват празника на Свети Йоан Златоуст, архиепископ на Константинопол. На този ден църквата отбелязва и Рождественски заговезни. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Житие на св. Йоан Златоуст

Св. Йоан е роден около 347 г. в Сирийска Антиохия в благочестиво семейство. Майка му, Антуса, овдовяла в ранна възраст, отгледала сина си в християнско въздържание и добродетел. Йоан е образован от един от най-известните ритори на времето си, Ливаний, което осигурява блестящото му владеене на словото. Въпреки обещаващата кариера на светски оратор, той избира пътя на аскетизма и духовното служение.

След кръщението си Йоан живял дълго време в пустинно уединение близо до Антиохия, където развил строга аскетическа дисциплина и дълбоки познания в Светото писание. Здравето му започнало да отслабва заради аскетичния му начин на живот и това го принудило да се върне в града, където бил ръкоположен за дякон, а по-късно за свещеник.

По време на свещеничеството си в Антиохия, Йоан придобил широка известност като проповедник. Неговите проповеди се отличавали със своята яснота, строги морални изисквания и особен акцент върху социалната справедливост. Той осъждал богатите за тяхната жестокост и властимащите за техните злоупотреби, като същевременно насърчавал вярващите към благотворителност и честен живот.

През 402 г. срещу Йоан е бил свикан т. нар. „Дъбов събор“, обвинявайки го в различни нарушения на църковната дисциплина. Светецът е бил заточен, но под влияние на народните вълнения и природните бедствия, възприемани като знаци на Божия гняв, скоро е бил възстановен на престола.

Скоро конфликтът с имперските власти ескалирал. Йоан е бил осъден втори път и заточен първо в Кукуз в Армения, а след това още по-далеч, в Питиунт (Пицунда). Изтощен от тежки преходи и болести, той умира на 14 септември 407 г.

Традиции, обича и забрани на 13 ноември

Не бива да започвате никакви важни задачи - всичко, започнато на този ден, може да се окаже по-трудно от обикновено. Не бива да се злоупотребява с храна и алкохол; смятало се е за неподходящо да се провеждат шумни празненства на този ден. Забранено е да се отказва помощ от тези, които искат помощ - отказът може да се „превърне в бедствие“ или загуби.

Предците ни са казвали: „На Златоуст сланата разтърсва душата“ – защото това е денят, в който започва първото истинско студено време.

На 13 ноември се падат и Рождественски заговезни. Това е последният ден преди Коледните пости. На този ден се заговява. Яде се блажна храна. С този ден започва подготовката за предстоящия пост, която включва и взаимно опрощение между хората.

