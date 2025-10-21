Войната в Украйна:

Пари за наследниците: Държавата оцени колко струва животът на загиналите в "Елените"

Държавата окончателно реши и отпусна еднократна помощ на наследниците на загиналите хора в област Бургас при наводненията в началото на октомври. Припомняме, че в курорта "Елените" загинаха четирима души, като четвъртата жертва е жена, руска гражданка и е интересно дали България лесно ще намери кои са преките ѝ наследници.

Еднократната помощ е 15 000 лева на човек. Към май, 2025 година, средната заплата в Бургаска област по данни на НСИ е 1995 лева - това засега е последният месец с готови данни.

Решението за помощта и размера ѝ беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който е един от лидерите на БСП.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.

В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
