Кривия защити Гонзо, цитира Камен Донев и отсече: Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда!

Футболист №1 на България 1999 година Александър Александров коментира наболялата тема със скандала в националния отбор, след който Светослав Вуцов поиска да се оттегли от тима. Кривия, както всички наричат бившия плеймейкър, говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че президентът на БФС Георги Иванов е бил атакуван неправилно от бащата на стража – Велислав Вуцов. Както е известно, Вуцов-старши нападна Гонзо в своя подкаст и дори го заплаши, че ако пипне децата му, ще стане страшно.

Александров бе категоричен, че Светослав Вуцов сам си е виновен за създалата се ситуация, тъй като е закъснял. Той допълни, че Вили Вуцов е човекът, който най-малко трябва да се обажда в този момент. Кривия също така цитира и прословута реплика на Камен Донев - „В България има явление – да си насран, ама да си на екран“.

„В България е много популярно хейтърството - всички пишем, имаме подкаст, надкаст, задкаст“

„Гледам голям скандал има с вратаря на Левски. Само че едно нещо трябва да се знае от всички – има правила и тези правила са за всички. Ако има закъснение, правилата са ясни. Аз може би съм по-краен, щях да го оставя да се наспи и отборът да замине без него за мача. Това е истината. Може би от грешник в момента е мъченик“.

„Но ти закъсняваш и да имаш претенции. И на тренировка пак не трябва да закъсняваш, твоята работа е футболът, нямаш друга работа. Сега има модерни телефони, имаш аларма, после друга аларма. Струва ми се доста несериозно. Но виждам и лични нападки към Георги Иванов – от страна на Вили Вуцов, който най-малко трябва да се обажда, от страна на загубилите конгреса, дали всичките, или не. Това е лична атака“.

„Сега е удобен моментът. Когато загуби националният отбор знаете, че винаги БФС е виновен. Истината е различна, знаем го. В България е много популярно хейтърството. Всички пишем, имаме подкаст, надкаст, задкаст. Големият актьор, режисьор и драматург Камен Донев казва: „В България има явление – да си насран, ама да си на екран“. Повечето май това искат да бъдат. И само хейт, дайте нещо позитивно. Не искам да нападам никой, но ме принуждават“.

„Това е преднамерена атака. След като има провинил се футболист, правилата са еднакви. В България не обичаме да има правила. Щом има правила, трябва да се спазват. Без значение кой как се казва. Затова сме на този хал. Виждате и по пътищата какво е. Българите не обичаме правила“, изригна легендарният плеймейкър.

